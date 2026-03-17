Phát hiện rái cá và chim hồng hoàng quý hiếm

Sáng 17-3, ông Đào Xuân Thủy - Giám đốc Vườn quốc gia Chư Mom Ray (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, thông qua hệ thống bẫy ảnh đã phát hiện thêm hai loài động vật thuộc nhóm IB, đây là nhóm động vật quý hiếm được ưu tiên bảo vệ nghiêm ngặt.

Theo ông Thủy, các bức ảnh ghi nhận được đã xác nhận sự xuất hiện của rái cá và chim hồng hoàng. Đây là hai loài nằm trong danh mục nguy cấp, quý hiếm, nghiêm cấm mọi hành vi săn bắt, khai thác, xâm hại. Chúng xuất hiện với thể trạng khỏe mạnh, hoạt động rất nhanh nhẹn dưới những tán rừng vào ban ngày.

Loài rái cá vừa được phát hiện ở vườn quốc gia Chư Mom Ray

Bên cạnh rái cá và chim hồng hoàng được ghi nhận bằng hình ảnh lần đầu, trong quá trình kiểm tra dữ liệu từ hệ thống máy chụp ảnh trong rừng. Ban quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray còn thu nhận hình ảnh của 28 loài động vật khác, trong đó có nhiều loài quý hiếm. "Trong số 28 loài động vật này, có một số trước đó bẫy ảnh đã ghi được hình. Bây giờ chúng tiếp tục xuất hiện", ông Thủy cho biết.

Hiện nay, Ban quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray đã lắp đặt 280 máy ảnh tự động để giám sát đa dạng sinh học. Hệ thống này giúp theo dõi, ghi nhận hình ảnh các loài động vật trong tự nhiên, phục vụ công tác nghiên cứu, bảo tồn.

Chim hồng hoàng vừa được phát hiện ở vườn quốc gia Chư Mom Ray

Theo thống kê, Vườn quốc gia Chư Mom Ray hiện ghi nhận hơn 1.000 loài động vật, trong đó có 112 loài nguy cấp, quý, hiếm được liệt kê trong các danh mục bảo tồn của Việt Nam và quốc tế.

Với diện tích hơn 56.000 ha, Vườn quốc gia Chư Mom Ray được xem là "kho báu xanh" của Tây Nguyên, nơi sinh sống của 1.003 loài động vật và 1.895 loài thực vật, trong đó có nhiều loài quý hiếm như kim giao, trắc, cẩm lai, gụ mật, mang Trường Sơn, trâu rừng, bò tót, sói đỏ, beo lửa, hổ Đông Dương, voọc, công, trĩ sao, chim hồng hoàng…

Năm 2004, Chư Mom Ray được Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) công nhận là Vườn di sản ASEAN - một trong những khu bảo tồn thiên nhiên có giá trị cao của khu vực, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái rừng nhiệt đới Việt Nam.