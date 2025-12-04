Nhặt rùa hộp trán vàng quý hiếm trên đường

Ngày 3/12, Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm Quỳ Hợp và Công an xã Quỳ Hợp tiến hành thả một cá thể rùa hộp trán vàng miền Bắc về lại môi trường tự nhiên trong vùng lõi của khu bảo tồn.

Đây là loài động vật hoang dã thuộc nhóm cực kỳ nguy cấp, nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Trước đó, ngày 2/11, ông Trương Văn Ân (trú xã Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) phát hiện cá thể rùa đang bò trên đường dân sinh. Nhận thấy con rùa có nhiều đặc điểm giống rùa hộp trán vàng miền Bắc, ông Ân đã chủ động tìm hiểu, xác định lại thông tin. Ngay trong ngày, ông Ân đã mang đến Công an xã Quỳ Hợp để giao nộp.

Lực lượng chức năng thả cá thể rùa hộp trán vàng quý hiếm về môi trường tự nhiên

Sau khi tiếp nhận, Công an xã đã liên hệ Hạt Kiểm lâm Quỳ Hợp để hoàn thiện thủ tục theo quy định và bàn giao cho Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống chăm sóc, tái thả.

Rùa hộp trán vàng (thuộc họ rùa đầm) phân bố ở châu Á và một số vùng châu Âu. Ở Việt Nam, loài này chia thành ba phân loài: miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Loài có đặc điểm nhận diện nổi bật: mai cao, gù, màu nâu hoặc đen sẫm xen các dải vàng; yếm gồm hai mảnh, trong đó phần trước có thể cử động để khép lại hoàn toàn khi bị đe doạ. Kích thước trung bình dài khoảng 28 cm.

Riêng rùa hộp trán vàng miền Bắc (Cuora galbinifrons) có mai vàng gù đẹp, hoa văn rõ, đầu xen đốm đen – xám, yếm vàng đậm đặc trưng. Đây là loài thuộc nhóm IB theo Thông tư 27/2025/TT-BNNMT (hiệu lực từ 1/7/2025) – nhóm cấm khai thác, săn bắt, vận chuyển, buôn bán, nuôi nhốt vì mục đích thương mại.

Cá thể rùa hộp trán vàng được người dân phát hiện đang bò trên đường dân sinh

Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống có diện tích hơn 46.400ha, là một trong hơn 160 rừng đặc dụng của cả nước, đồng thời là một trong ba vùng lõi của Khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An – được UNESCO công nhận năm 2007.

Khu bảo tồn ghi nhận trên 1.800 loài thực vật, trong đó 130 loài có nguy cơ tuyệt chủng; cùng gần 570 loài động vật, trong đó 69 loài nằm trong Sách đỏ Việt Nam. Sự đa dạng sinh học cao giúp Pù Huống trở thành điểm quan trọng trong việc phục hồi và bảo tồn các loài động vật quý hiếm, như rùa hộp trán vàng.

Việc tái thả cá thể rùa quý về môi trường tự nhiên không chỉ góp phần bảo tồn nguồn gen mà còn thể hiện sự phối hợp hiệu quả giữa người dân và lực lượng chức năng địa phương trong bảo vệ động vật hoang dã.