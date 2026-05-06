Iran tiết lộ với Trung Quốc điều họ cần ở Mỹ, ông Vương Nghị ủng hộ Iran bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi (trái) bắt tay với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị tại Bắc Kinh hôm 5/5. Ảnh: IRNA.

Ngoại trưởng Iran cho biết hôm thứ Tư rằng nước này sẽ chỉ chấp nhận "một thỏa thuận công bằng và toàn diện" trong các cuộc đàm phán với Mỹ về việc chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông, trong khi Tổng thống Donald Trump đề cập đến "tiến bộ lớn" trong quá trình này.

"Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình trong các cuộc đàm phán" - Ngoại trưởng Abbas Araqchi phát biểu tại Bắc Kinh sau cuộc gặp với nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc, Vương Nghị, theo truyền thông Iran đưa tin. Ông tuyên bố rằng Iran sẽ không hài lòng với bất cứ điều gì thấp hơn "một thỏa thuận công bằng và toàn diện".

Ông Araghchi cũng cảm ơn Trung Quốc về lập trường kiên định, đặc biệt là việc lên án Washington và Tel Aviv, đồng thời mô tả Bắc Kinh là một người bạn chân thành của Tehran. Ông nhấn mạnh rằng sự hợp tác giữa hai nước sẽ được tăng cường trong bối cảnh hiện nay.

Ngoại trưởng Iran cũng mô tả cuộc chiến đang diễn ra chống lại Iran là một "hành động xâm lược công khai và vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế".

Về phía Trung Quốc, nhà ngoại giao hàng đầu Vương Nghị cũng gọi cuộc chiến của Mỹ và Israel chống lại Tehran là "bất hợp pháp" và kêu gọi ngừng bắn toàn diện trong khu vực.

“Chúng tôi sẵn sàng tiếp tục nỗ lực giảm bớt căng thẳng. Một lệnh ngừng bắn hoàn toàn là cần thiết và không thể tránh khỏi” - ông nói.

Ông Vương chỉ trích các hành động gây hấn quân sự của Mỹ và Israel chống lại Iran, đồng thời nói thêm rằng “khu vực đang trải qua một bước ngoặt quyết định và các cuộc gặp trực tiếp giữa các bên là điều cần thiết”.

Hãng thông tấn Tân Hoa Xã dẫn lời ông Vương Nghị cho biết : "Trung Quốc ủng hộ Iran trong việc bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia, và đánh giá cao thiện chí của Iran trong việc tìm kiếm giải pháp chính trị thông qua các kênh ngoại giao".

Trong cuộc gặp, hai nhà ngoại giao cấp cao không trực tiếp đề cập đến đề nghị của Trump về việc tạm dừng chiến dịch Tự do, trong đó Mỹ đình chỉ việc hộ tống tàu chở dầu qua eo biển Hormuz, mà ông Trump cho đó là một động lực để giúp đạt được thỏa thuận giữa hai bên.

"Chúng tôi đã nhất trí rằng, trong khi lệnh cấm vận vẫn sẽ được duy trì toàn diện, Dự án Tự do... sẽ tạm dừng trong một thời gian ngắn để xem liệu thỏa thuận có thể được hoàn tất và ký kết hay không" - ông Trump viết trên mạng xã hội.

Chuyến thăm của Ngoại trưởng Iran diễn ra sau ít nhất 3 cuộc điện đàm giữa ông Vương và ông Araghchi kể từ khi cuộc chiến chống khủng bố chống lại Iran bùng nổ vào ngày 28/2. Cuộc điện đàm gần nhất của họ diễn ra vào ngày 15/4, trong đó ông Araghchi đánh giá cao lập trường có trách nhiệm của Trung Quốc và Nga trong việc phản đối nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và cho rằng điều đó đã giúp ngăn chặn leo thang căng thẳng.

Các nhà phân tích nhận định rằng chuyến thăm này, diễn ra chỉ vài ngày trước hội nghị thượng đỉnh dự kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Bắc Kinh, được sắp xếp theo thời điểm chiến lược.

“Tehran và Bắc Kinh đang điều chỉnh lợi ích của họ trước thềm hội nghị thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình” - Amir Handjani, một thành viên hội đồng quản trị tại Viện Quincy về Quản trị Nhà nước có trách nhiệm, cho biết.