Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Phát hiện người đàn ông tử vong tại tuyến phố ngập nước ở Hà Nội

Sự kiện: Tin ngắn
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Người dân phát hiện thi thể người đàn ông tại tuyến phố ngập nước ở Hà Nội, đã thông báo lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Ngày 30-9, Công an phường Yên Hoà (TP Hà Nội) đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của một người đàn ông trên địa bàn phường.

Thi thể người đàn ông được phát hiện trên tuyến phố ngập nước. Ảnh: Đ.X.

Thi thể người đàn ông được phát hiện trên tuyến phố ngập nước. Ảnh: Đ.X.

Chiều 30-9, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh thi thể một người đàn ông dưới dòng nước ngập ở phố Đinh Núp, phường Yên Hoà. 

Theo đại diện Công an phường Yên Hoà, bước đầu xác định buổi trưa nạn nhân đi uống rượu cùng ngày. 

Trước khi tử vong, người đàn ông gọi điện thoại cho vợ nói "say rượu quá". 

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, người dân phát hiện người này tử vong tại tuyến phố ngập nước, bên cạnh là xe máy bị chết máy.

Leo núi chụp ảnh ở đèo Đá Trắng, một người trượt chân tử vong
Leo núi chụp ảnh ở đèo Đá Trắng, một người trượt chân tử vong

Một thanh niên quê tỉnh Sơn La khi dừng chân tại đèo Đá Trắng (Quốc lộ 6) đã leo lên núi chụp ảnh. Trong lúc xuống, do trời mưa trơn trượt, anh này...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Ninh Cơ ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-30/09/2025 22:39 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Tin ngắn Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN