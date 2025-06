Phát hiện hàng ngàn thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, bắt giam nữ giám đốc

Ngày 26-6, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Hợi (SN 1983, Giám đốc Công ty TNHH Trần Kim Huyền) để điều tra về hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả" và "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Hợi. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, công an phát hiện tại Công ty TNHH Trần Kim Huyền do bà Hợi làm giám đốc đang lưu giữ 1.608 sản phẩm. Các sản phẩm này gồm: cao bách thảo xương khớp, dạ dày, dầu xoa bóp, nước ngậm răng miệng mang nhãn hiệu Trần Kim Huyền. Công an cũng thu giữ nhiều nguyên liệu, bao bì, nhãn, phiếu các loại không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Kết quả điều tra ban đầu xác định bà Hợi đã tổ chức sản xuất các sản phẩm trên tại Công ty TNHH Trần Kim Huyền. Tuy nhiên, nhãn, bao bì sản phẩm lại thể hiện thông tin tên, địa chỉ tổ chức sản xuất là Trung tâm ứng dụng khoa học công nghệ dược liệu (TP Hà Nội) khi chưa được sự đồng ý của đơn vị sản xuất có tên trên bao bì.

Trong đó, gần 1.400 sản phẩm có chỉ tiêu thành phần không đạt từ 1 - 4 chỉ tiêu so với công bố trên bao bì, nhãn sản phẩm.

Hơn 840 sản phẩm cao bách thảo xương khớp và dạ dày được đăng ký công bố là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, được Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cấp phiếu tiếp nhận công bố sản phẩm đều là thực phẩm giả về chất lượng và nguồn gốc, xuất xứ.

Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.