Phát hiện 85 tài xế dương tính ma túy, mở rộng truy nguồn cung

Tại họp báo kinh tế - xã hội TPHCM chiều 28-5, Trung tá Hoàng Bá Tuấn, Phó trưởng Phòng CSGT (PC08), Công an TPHCM, đã thông tin về kết quả bước đầu của đợt cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, đấu tranh phòng chống tội phạm và lập lại trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Theo Trung tá Tuấn, từ khi triển khai cao điểm (từ ngày 15-5) đến nay, lực lượng CSGT đã phát hiện 85 trường hợp tài xế dương tính với ma túy khi đang tham gia giao thông.

Ngay sau khi phát hiện, CSGT đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) cùng công an địa phương nhanh chóng truy vết nguồn cung, làm rõ các mối liên hệ để xử lý theo đúng chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TPHCM.

Trung tá Hoàng Bá Tuấn, Phó trưởng Phòng CSGT (PC08), Công an TP HCM chia sẻ tại buổi họp báo

Không chỉ dừng lại ở xử lý vi phạm giao thông, trong đợt cao điểm này, lực lượng CSGT còn được giao nhiều nhiệm vụ trọng tâm khác. Trong đó có việc nâng cao hiệu quả tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm; phối hợp đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy; kiểm tra, thống kê các cơ sở kinh doanh, lò độ xe trên địa bàn.

Đáng chú ý, qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều thủ đoạn mới liên quan đến việc độ chế xe điện. Nhiều cơ sở tự lắp ráp xe, tự chế pin sạc, sử dụng pin cũ, pin tái chế được "tân trang", dán nhãn hợp quy rồi đưa ra thị trường tiêu thụ.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng thu giữ nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người sử dụng và gây ảnh hưởng đến trật tự giao thông.

Song song đó, CSGT TPHCM tiếp tục triển khai các chuyên đề xử lý vi phạm nhằm kéo giảm tai nạn và ùn tắc giao thông; phối hợp với chính quyền địa phương và công an cơ sở để lập lại trật tự đô thị.

Theo lãnh đạo PC08, các chuyên đề trong đợt cao điểm đang được thực hiện quyết liệt và đồng bộ. Thời gian tới, Công an TPHCM sẽ tiếp tục mở rộng kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần làm sạch địa bàn, hướng tới mục tiêu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030.