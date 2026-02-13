Cháy quán bia ở Bắc Ninh, một người chết

Khoảng 4h30, lửa bùng phát tại cửa hàng bia hơi rộng khoảng 100 m2 ở tổ dân phố Lãm Làng, phường Nam Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Do còn sớm, ít người qua lại nên khi lửa bùng lớn mọi người mới phát hiện và báo cơ quan chức năng.

Hiện trường vụ cháy quán bia ở phường Nam Sơn sáng 13/2. Ảnh: Báo Bắc Ninh

Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Nam Sơn - Hạp Lĩnh và Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Đại Phúc đã huy động 20 cán bộ cùng ba xe cứu hỏa đến hiện trường.

Sau một giờ, hỏa hoạn được dập tắt. Lực lượng chức năng phát hiện thi thể nam nhân viên 17 tuổi, quê Lạng Sơn, là người làm thuê tại quán mắc kẹt bên trong.

Công an tỉnh Bắc Ninh đang làm rõ nguyên nhân cháy.