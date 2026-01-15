Giới thiệu 2 Bí thư Trung ương Đảng và 2 Ủy viên Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI

Chiều 15/1, Bộ Ngoại giao tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao để giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung tại một phiên họp Quốc hội. Ảnh: Phạm Thắng

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị đều biểu thị sự đồng thuận, nhất trí ủng hộ đối với ông Lê Hoài Trung; đánh giá cao năng lực, phẩm chất, bản lĩnh chính trị, uy tín và kiến thức sâu rộng về đối ngoại, luật pháp, khả năng lãnh đạo, điều hành và những đóng góp, nỗ lực trong công tác, phục vụ nhân dân, đóng góp thiết thực vào hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề lớn của đất nước trong thời gian qua.

Cử tri kỳ vọng ông sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm; tham gia tích cực, hiệu quả vào các hoạt động của Quốc hội, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Lê Hoài Trung bày tỏ cảm ơn tình cảm và những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các cử tri. Ông khẳng định sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, thực hiện tốt vai trò của người đại biểu dân cử; chú trọng gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri; lắng nghe các ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri để đề xuất với cơ quan có thẩm quyền về những yêu cầu mà cử tri mong đợi.

Bộ trưởng nhấn mạnh sẽ không ngừng nỗ lực, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm, nêu cao tinh thần gương mẫu để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, 100% cử tri đã biểu quyết nhất trí giới thiệu ông Lê Hoài Trung tham gia ứng cử ĐBQH khóa XVI.

Trước đó, chiều 14/1, Ban Nội chính Trung ương đã tổ chức hội nghị cử tri để giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XVI.

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến tiêu chuẩn ĐBQH, thông tin về quy trình, thủ tục giới thiệu người ứng cử.

Sau khi nghe tiểu sử tóm tắt, các ý kiến cử tri đều khẳng định ông Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Nội chính Trung ương là cán bộ có phẩm chất chính trị vững vàng, năng lực công tác toàn diện, đủ điều kiện, tiêu chuẩn và uy tín để ứng cử ĐBQH khóa XVI.

Phó trưởng ban thường trực Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nội chính

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đánh giá cao bản lĩnh chính trị, lập trường, quan điểm kiên định và tinh thần trách nhiệm của ông Lê Minh Trí. Trải qua nhiều vị trí công tác, ở cương vị nào ông Lê Minh Trí cũng thể hiện là cán bộ có trí tuệ, mẫn cán, tận tụy, quyết đoán, quyết liệt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có phương pháp lãnh đạo khoa học, sâu sát, nói đi đôi với làm, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn...

Phát biểu trước cử tri Ban Nội chính Trung ương, ông Lê Minh Trí khẳng định, đây không chỉ là niềm vinh dự mà trước hết là trách nhiệm chính trị trước Đảng, Nhà nước và cử tri cả nước.

Ông cho biết, trong quá trình tham gia hoạt động Quốc hội, luôn chấp hành nghiêm trách nhiệm của ĐBQH trong công tác tiếp xúc cử tri; thường xuyên lắng nghe, tiếp thu và chuyển tải đầy đủ, kịp thời ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Đồng thời, tại các đợt giám sát, chất vấn của Quốc hội, trên cương vị là người đứng đầu ngành, trước đây là Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao, ông luôn chủ động xem xét, xử lý các nội dung thuộc thẩm quyền, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ vừa là ĐBQH, vừa là người đứng đầu cơ quan được phân công phụ trách.

Tại hội nghị, 100% cử tri biểu quyết nhất trí giới thiệu ông Lê Minh Trí tham gia ứng cử ĐBQH khóa XVI.

Ngày 15/1, Bộ Nội vụ đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác để giới thiệu nhân sự ứng cử ĐBQH khóa XVI.

Kết quả, cử tri thống nhất đề nghị giới thiệu Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình ứng cử ĐBQH khóa mới.

100% đại biểu dự hội nghị đồng ý giới thiệu Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Tống Giáp

Cử tri đánh giá ông Đỗ Thanh Bình là cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành từ cơ sở, đã kinh qua nhiều vị trí công tác quan trọng tại địa phương.

Trên cương vị Bộ trưởng Nội vụ, ông Đỗ Thanh Bình nhanh chóng nắm bắt các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Nội vụ từ tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương đến hoàn thiện thể chế quản lý nhà nước trong bối cảnh toàn ngành bước vào giai đoạn triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và chương trình cải cách tiền lương 2026.Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình là người hòa nhã, gần gũi, có trách nhiệm với cán bộ, công chức và quan tâm đến đời sống đội ngũ.

Nhiều ý kiến cho rằng nhân sự được giới thiệu đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn ĐBQH cả về phẩm chất chính trị, năng lực, kinh nghiệm công tác lẫn trách nhiệm với hệ thống quản trị quốc gia.

Bộ Tài chính hôm nay cũng tổ chức hội nghị giới thiệu nhân sự ứng cử ĐBQH khóa XVI. Tại hội nghị, 100% cử tri biểu quyết nhất trí giới thiệu Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng ứng cử ĐBQH khóa XVI.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng phát biểu ý kiến. Ảnh: Đức Minh

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cảm ơn sự tin tưởng, ủng hộ của các lãnh đạo và cử tri cơ quan đã giới thiệu ông tiếp tục ứng cử ĐBQH khóa XVI. Ông khẳng định đây không chỉ là niềm vinh dự mà còn là trách nhiệm chính trị của cá nhân trước Đảng, Nhà nước, nhân dân cả nước và cử tri ngành Tài chính nói riêng.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cam kết sẽ không ngừng thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân. Ông cam kết tham gia tích cực, có chất lượng vào các hoạt động của Quốc hội, bao gồm đóng góp vào các dự án luật, nghị quyết, góp phần thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIV, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị trọng tâm là các nội dung thuộc lĩnh vực tài chính để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Đồng thời, ông sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc quyền giám sát của ĐBQH, luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri.