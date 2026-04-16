Kiểm lâm Thanh Hóa xử lý cây muội hồng thu giữ như thế nào?

Ngày 16-4, tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị này đã lên phương án và có báo cáo gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc đưa số cây muội hồng là tang vật thu giữ của những người đi đào trái phép trong rừng đến các vườn quốc gia, khu bảo tồn để có điều kiện chăm sóc, bảo vệ.

Cây muội hồng được lực lượng Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa thu giữ từ những người đi khai thác trái phép trong rừng. Ảnh: Kiểm lâm cung cấp

Theo đại diện lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa, đây là tang vật thu giữ từ việc khai thác từ rừng tự nhiên, vì thế không thể đưa ra bán thanh lý để hợp thức hóa tang vật, sẽ gây khó khăn cho việc quản lý lâm sản. Vì thế, phương án tối ưu là đưa số cây, phôi muội hồng đã thu giữ về các vườn quốc gia, khu bảo tồn để chăm sóc.

"Phương án là sẽ đưa toàn bộ cây, thân muội hồng thu được về các Vườn quốc gia Bến En, Xuân Liên và các khu bảo tồn Pù Luông, Pù Hu để tiện cho việc chăm sóc, bảo vệ, bảo tồn"- đại diện Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa cho hay.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, từ cuối tháng 12-2025 đến cuối tháng 3-2026, lực lượng Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa đã kiểm tra, lập biên bản xử lý hơn 30 vụ vi phạm khai thác, vận chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép cây muội hồng, thu giữ trên 280 cây, xử phạt hành chính số tiền gần 150 triệu đồng.

Sau khi thu giữ, số cây muội hồng được đưa về trụ sở các Hạt Kiểm lâm và một số cơ sở của Chi cục Kiểm lâm để bảo quản. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng nếu không có biện pháp bảo quản, chăm sóc đúng cách, cây muội hồng được thu giữ sẽ chết. Từ đó, lực lượng kiểm lâm mới đưa ra các giải pháp đấu giá hoặc trồng để bảo vệ. Cuối cùng, lực lượng này đã chọn phương án đưa về các vườn quốc gia, khu bảo tồn để chăm sóc.

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa, cây muội hồng chủ yếu mọc ở mỏm đá cheo leo, hoặc rừng có trữ lượng thấp. Muội hồng là dạng cây bụi thân gỗ, chỉ là lâm sản phụ nhưng lại được thổi giá rất cao, việc khai thác cây này rất nguy hiểm, có thể gây ảnh hưởng tới tính mạng.

Để đảm bảo an ninh rừng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản khuyến cáo người dân cần tỉnh táo đánh giá đúng giá trị cây này để tránh bị cuốn theo "cơn sốt" giá và khai thác, vận chuyển, tàng trữ, mua bán cây muội hồng trái phép.

Được biết, khoảng gần 1 năm nay, tại Thanh Hóa và một số tỉnh lân cận như Phú Thọ, Ninh Bình đang lên cơn sốt thú chơi muội hồng. Có nhiều địa phương rộ lên phong trào người dân kéo nhau vào rừng "săn" muội hồng như tại các xã Như Thanh, Mậu Lâm, Xuân Thái (thuộc huyện Như Thanh cũ), Cẩm Thủy, Thạch Quảng (huyện Thạch Thành cũ)...

Việc leo trèo trên vách đá khai thác cây muội hồng rất nguy hiểm

Do muội hồng sống chủ yếu trên núi đá, việc leo trèo để khai thác cây này không chỉ gây nguy hiểm tới tính mạng, mà còn tác động tiêu cực tới an ninh rừng. Tại xã Như Thanh và xã Mậu Lâm, đã có 2 người đi "săn" muội hồng ngã núi, dẫn tới bị thương nặng.

Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đưa ra khuyến cáo đối với người dân trên địa bàn và cho biết việc săn lùng muội hồng làm cây cảnh, bonsai không những tiềm ẩn nguy cơ tai nạn mà còn vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ rừng.

Theo Luật Lâm nghiệp 2017, việc tự ý khai thác cây rừng tự nhiên khi chưa được cấp phép là hành vi khai thác lâm sản trái phép. Tùy mức độ vi phạm, người thực hiện có thể bị xử phạt hành chính theo Nghị định 35/2019/NĐ-CP hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 232 Bộ luật Hình sự.

Cây muội hồng (tên khoa học Syzygium myrtifolium, thuộc họ Sim) đang trở thành hiện tượng trong giới sinh vật cảnh. Cây có dáng nhỏ nhắn, tán lá cân đối, thân xù xì tạo cảm giác cổ kính, đặc biệt là sắc lá non đỏ hồng nổi bật giữa nền lá xanh mượt khi trưởng thành. Chính vẻ đẹp giản dị mà độc đáo ấy đã khiến muội hồng được giới chơi bonsai, nhà sưu tầm cây cảnh, và cả các chủ không gian thiền, phòng trà, spa đặc biệt ưa chuộng.