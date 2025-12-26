Nạn nhân kể phút kinh hoàng bị bố con hàng xóm chặn xe, xua chó dữ tấn công

Vụ việc xảy ra tại xóm Phạm Hồng Thái, xã Hồng Vân khi vợ chồng anh Phạm V.H. (SN 1990) dắt xe ra cổng đi làm. Nạn nhân bất ngờ bị ông Trần N.H. (SN 1967) và con trai Trần Q.L. (SN 1988) chặn đường.

Anh H. cho biết bản thân bị hai bố con hàng xóm liên tục chửi bới và thách thức. Nạn nhân định bỏ đi để tránh xung đột nhưng bị ông N.H. lao vào hành hung.

"Ông H. lao tới đánh tôi tới tấp dù tôi không hề phản kháng. Tôi chỉ biết ôm đầu chịu đòn ngay giữa đường", anh H. nhớ lại diễn biến vụ việc.

Người phụ nữ bị chó tấn công. Ảnh: B.C

Đối tượng Trần Q.L. sau đó dắt chó tham gia cuộc ẩu đả để hỗ trợ bố. Con vật hung dữ đã lao vào cắn nhiều nhát vào tay và người anh H.

Chưa dừng lại, L. tiếp tục xua chó tấn công người vợ đi cùng anh H. Nạn nhân nữ bị con vật cắn sâu vào vùng đùi và hoảng loạn kêu cứu.

Anh H. cho biết đã cố gắng lao vào giải cứu vợ nhưng bị bố con ông H. ngăn cản quyết liệt. Hai đối tượng tiếp tục đánh đấm khiến nạn nhân không thể tiếp cận con vật ngay lập tức.

"Khi tôi thoát ra và kéo được con chó đi thì mọi người đã phải đưa vợ tôi đi cấp cứu. Cả hai vợ chồng hiện vẫn đang điều trị tại bệnh viện", anh H. cho hay.

Lãnh đạo Công an xã Hồng Vân xác nhận đơn vị đã mời bố con ông H. về trụ sở làm việc ngay trong đêm. Hồ sơ vụ việc đang được củng cố để xử lý theo quy định.

Ông Nguyễn Minh Đặng, Trưởng xóm Phạm Hồng Thái thông tin thêm mâu thuẫn giữa hai nhà đã kéo dài nhiều năm.