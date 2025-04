Chuyện lạ ở Hà Nội: Ô tô đỗ ở lòng đường bị xếp gạch chặn đầu, chặn đuôi

Địa điểm xảy ra sự việc trên ở Khu đô thị Ciputra (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Nhiều người dân khu đô thị Ciputra cho rằng, xe họ đỗ sai thì đơn vị quản lý đường hoặc chung cư cần báo chính quyền, công an can thiệp, xử lý. Việc xe cẩu chở các kiện gạch xây dựng đến chặn hai đầu xe vừa phản cảm, mất trật tự đô thị vừa có hành vi cản trở người dân là chủ xe xử lý các tình huống sự cố như có công việc gấp, ốm đau, phải đến bệnh viện cấp cứu...

Anh H, một người dân ở tòa chung cư IA20 Ciputra (phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm) cho biết, khu vực đường trước toà A2 thường xuyên xảy ra tình trạng đỗ xe trái quy định, các xe thường xuyên lấn qua khu vực quay đầu, ảnh hưởng tới giao thông trong khu vực toà nhà.

Chỉ là cách ứng phó tạm, đơn vị quản lý xin dừng xếp gạch "quây" xe

Liên quan đến vấn đề trên, ngày 24/3, Công an phường Đông Ngạc đã có văn bản về việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong khu đô thị Nam Thăng Long thuộc địa bàn phường Đông Ngạc. Theo đó, căn cứ vào tình hình thực trạng các xe ô tô dừng, đỗ ở lòng đường 40m và lân cận thuộc dự án KĐT Nam Thăng Long, Công an phường Đông Ngạc đã xây dựng kế hoạch phối hợp với Công ty TNHH Phát triển KĐT Nam Thăng Long để đảm bảo ANTT, TTATGT.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, để răn đe các phương tiện đỗ xe trái phép, khu vực này có tình trạng xe ô tô đỗ không đúng nơi quy định bị xếp các kiện gạch chặn đầu và đuôi, khiến chủ xe gặp khó khăn trong việc di chuyển. Đã có nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh cách xử lý này.

UBND phường Đông Ngạc cùng các đơn vị liên ngành phối hợp tổ chức chiến dịch tuyên truyền đề nghị người dân đỗ xe văn minh tại Ciputra.

Lực lượng chức năng phải huy động máy cẩu, cẩu những phiến gạch ra để chủ xe di chuyển khỏi vị trí đỗ trên đường.

Thông tin về vụ việc, Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Khu đô thị Nam Thăng Long Trần Quốc Toản cho biết, khu vực đường 40m dự án KĐT Nam Thăng Long đang thuộc đơn vị quản lý chưa hoàn thiện để bàn giao cho thành phố. Thời gian qua, người dân thường xuyên phản ảnh về việc các phương tiện đỗ tràn lan dưới lòng đường.

Do chưa bàn giao quản lý tuyến đường cho thành phố nên khu vực gặp nhiều khó khăn trong công tác xử phạt đỗ xe sai quy định khi trách nhiệm thuộc về Công ty TNHH Phát triển KĐT Nam Thăng Long nhưng phía Ban Quản lý không được quyền phạt hay khóa bánh... Đơn vị đã phối hợp với công an phường, UBND phường tìm cách giải quyết tình trạng này.

Cụ thể, từ 6h30 ngày 23/3, Công ty TNHH Phát triển KĐT Nam Thăng Long đã phối hợp với UBND phường, công an phường cùng với cư dân các tòa nhà I20 và I23 ra quân 3 lần/ngày đề nghị người dân không đỗ xe dưới lòng đường. Đối với các xe vi phạm đơn vị sẽ dán giấy thông báo nhắc nhở người dân do Chủ tịch UBND phường ký ban hành.

Đối với các phương tiện cố tình vi phạm lần 2, đơn vị chuyên trách sẽ áp dụng biện pháp đặt vật cản phía trước và sau xe nhằm hạn chế khả năng di chuyển trong khoảng thời gian ngắn, chủ các phương tiện vi phạm sẽ chịu trách nhiệm tự liên hệ đơn vị chuyên trách để di dời vật cản hoặc chờ phối hợp với đơn vị quản lý để xử lý theo quy định.

"Đơn vị đã có văn bản gửi tới UBND phường Đông Ngạc để xin hướng dẫn và có phương án xử lý. Đây chỉ được coi là hình thức ứng phó tạm thời với những người dân cố tình nhiều lần thực hiện sai quy định. Tuy nhiên khi đưa vào áp dụng thì đơn vị nhận thấy cách xử lý này không phù hợp nên cũng chỉ áp dụng 1- 2 ngày và đã tạm dừng", Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Khu đô thị Nam Thăng Long Trần Quốc Toản thông tin.