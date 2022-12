Phạt 2 thiếu niên bốc đầu xe máy còn lên mạng khoe "Chờ iu chiu"

Cũng trong ngày 14/12, Công an huyện Ba Vì (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Đặng Văn Quyền (sinh năm 1997 ở thôn Thịnh Thôn, xã Cam Thượng, huyện Ba Vì, Hà Nội) về tội buôn bán hàng cấm, quy định tại Khoản 1, Điều 190 Bộ luật hình sự. Trước đó, khoảng 20h ngày 2/12, tổ công tác Công an huyện Ba Vì trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra đã phát hiện một nam thanh niên mang theo 2 quả pháo hoa nổ hình cầu đứng trước cửa nhà nên đã yêu cầu kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ 2 quả pháo nổ trên cùng các tang vật khác có liên quan, đồng thời lập biên bản xử lý theo thẩm quyền. Tại cơ quan điều tra, Quyền khai nhận mang 2 quả pháo trên cùng các công cụ tự chế ra trước cửa nhà định đốt chơi, nếu hiệu quả sẽ rao bán kiếm lời. Lực lượng công an thu giữ nhiều phương tiện, nguyên liệu phục vụ việc chế tạo pháo của đối tượng. Khám xét nơi ở của Đặng Văn Quyền, Công an huyện Ba Vì còn phát hiện, thu giữ nhiều loại pháo hoa nổ, thuốc pháo, công cụ, phương tiện phục vụ quá trình chế tạo pháo hoa nổ của đối tượng. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng còn thu giữ 10 hộp pháo hoa nổ có tổng trọng lượng 17kg, trên vỏ hộp có in chữ nước ngoài. Số pháo hoa trên được Quyền mua của một người không quen biết qua mạng xã hội Facebook để bán lại kiếm lời. Ngoài ra, Quyền cũng học cách chế tạo pháo hoa nổ và mua các nguyên liệu trôi nổi về chế tạo pháo.