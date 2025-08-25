Cập nhật bão số 5 (Kajiki): Bão di chuyển chậm tại Nghệ An - Hà Tĩnh, sức gió mạnh khủng khiếp
Tâm bão số 5 (hay còn gọi là bão Kajiki) đã ở trên đất liền khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh. Do bão đi chậm nên nguy cơ ảnh hưởng của gió mạnh vẫn còn kéo dài.
Lúc 17h, bão số 5 đã đổ bộ vào đất liền Nghệ An - Hà Tĩnh. Trong 3 giờ qua, bão số 5 hầu như ít di chuyển, cường độ giảm xuống cấp 12, giật cấp 14. Vị trí tâm bão vào khoảng 18.3 độ Vĩ Bắc; 105. độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực ven biển Nghệ An - Hà Tĩnh.
Sức gió mạnh nhất: Cấp 11-12 (103-133km/h), giật cấp 13-14. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 10-15km/h. Do bão đi chậm, nên nguy cơ ảnh hưởng của gió mạnh do bão số 5 vẫn còn kéo dài.
Khu vực Cửa Lò bị ngập ở nhiều tuyến đường. Ảnh: Trần Nghị
Chiều tối nay, xe máy lưu thông qua ngã tư Phan Đình Phùng - Xuân Diệu (phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) bị gió quật ngã. Tài xế xe bán tải phát hiện sự việc đã điều khiển xe ra ngang đường để chắn gió cho hai người đi xe máy.
Bệnh viện Ung bướu Nghệ An giai đoạn 2 có tổng mức đầu tư hơn 1.259 tỷ đồng vừa khánh thành đã bị gió quật gây hư hỏng nặng. Nhiều người dân tại đây cho biết sức gió mạnh khủng khiếp, quần thảo suốt nhiều giờ liền.
Bộ Xây dựng vừa thông tin, do ảnh hưởng của bão số 5, đến 16h ngày 25/8 đã có 30 chuyến bay phải thay đổi đường bay. 35 chuyến bay khác phải hủy do 2 sân bay Đồng Hới, Thọ Xuân tạm dừng tiếp thu tàu bay.
Hiện Cảng hàng không Đồng Hới đã khai thác trở lại, còn sân bay Thọ Xuân tiếp tục dừng khai thác đến 21h cùng ngày. Đối với các khu vực biển có nguy cơ ảnh hưởng bởi bão số 5 trong phạm vi quản lý của các Cảng vụ hàng hải: Hải Phòng, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, có 501 tàu thuyền, trong đó có 201 tàu biển và 300 phương tiện thủy nội địa đang hoạt động đã được neo đậu an toàn.
Đối với lĩnh vực đường bộ, Cục Đường bộ Việt Nam cũng đã có văn bản hỏa tốc yêu cầu nghiêm cấm xe hợp đồng, xe du lịch vận chuyển vào các khu vực đang có cảnh báo mưa lũ, sạt lở đất, ngập sâu. Các đơn vị kinh doanh vận tải phải thường xuyên cập nhật thông tin thời tiết và phối hợp với lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hành khách.
Đối với bến xe khách tại các địa phương có thiên tai: Cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền và lực lượng chức năng để kiểm soát hoạt động xuất bến; tuyệt đối không cho phương tiện xuất bến đi vào các khu vực có thiên tai.
17h40 mưa lớn kèm gió mạnh giật liên tục tại khu vực Cửa Lò. Nhiều tuyến đường ngập sâu trong nước. Đường Bình Minh nằm dọc bờ biển bị nước biển tràn qua ngập sâu hơn 50cm khiến cho các phương tiện không thể di chuyển qua lại.
XEM CLIP:
Người dân xã Quỳnh Phú (Nghệ An) nhận định, 17h bão chính thức đổ bộ vào đất liền, sức gió giật mạnh cấp 16-17. Theo ghi nhận, nhiều mái tôn của nhà người dân không chịu được sức gió đã bị hư hỏng nặng. Dự kiến, với sức gió như hiện tại, sau khi bão đi qua sẽ gây thiệt hại nặng nề về tài sản, nhà cửa.
Gió giật mạnh và liên tục khiến cho mái tôn của một nhà hàng ở khu vực Cửa Hội, phường Cửa Lò (Nghệ An) bị gió thổi bay lên phần phật và đổ sập xuống đất dù phía trên có nhiều bao ni lông đựng nước chèn phía trên.
16h30, gió quật mạnh khiến cây ngã đổ chắn ngang đường sắt Bắc - Nam đoạn qua xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh. Sự việc khiến giao thông qua đường sắt Bắc - Nam tạm thời bị ách tắc. Nhận được tin báo, lực lượng công an xã Phúc Trạch đã tiếp cận hiện trường để kịp thời dọn dẹp.
Kính trên tầng rơi xuống làm vỡ kính và móp nóc ô tô tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.
Tại xã Hải Châu (Nghệ An), đến 15h30 có 94 hộ, 231 người di tản đến nhà người quen để tránh bão. Khu vực hàng quán ven biển gió giật mạnh, cây cối nghiêng ngả, sóng biển dữ dội.
13h40, tại Cửa Lò (Nghệ An), gió giật liên hồi, nước biển dâng cao. Trên nhiều tuyến đường như Nguyễn Huệ, đại lộ Nguyễn Sinh Cung, đường Bình Minh..., cây xanh bị gãy đổ la liệt. Một số cột đèn chiếu sáng, cột tín hiệu giao thông bị gió quật gãy, nhiều mái tôn bị tốc bay, sập xuống.
Tại khu vực quảng trường Bình Minh, nhiều mảng gạch hoa trang trí đã bị gió bão làm bong tróc. Thực hiện lệnh cấm, các tuyến phố tại Cửa Lò đều vắng bóng người qua lại.
Cột đèn bị uốn cong do ảnh hưởng gió lớn tại Cửa Lò. Ảnh: Trần Nghị
Ảnh: Trọng Tùng
Ảnh: Trọng Tùng
Bất chấp mưa to, gió giật mạnh, người dân ở Quỳnh Phú (Nghệ An) vẫn ra ngoài chằng chống lại mái tôn đang bị gió tốc.
Anh Nguyễn Lĩnh (sinh năm 1989) cho biết, 10 năm qua anh mới chứng kiến một cơn bão lớn như vậy. Dù gia đình đã gia cố mái tôn từ chiều qua, nhưng khi gió mạnh lên, mái nhà vẫn bị bung nên anh phải liều mình ra níu giữ lại.
Clip người dân gia cố mái tôn trong gió lớn ở xã Quỳnh Phú:
Lúc 13h15, gió giật mạnh đã làm đổ sập nhà thi đấu Pickleball trên đường Đông Lộ, phường Thành Sen, Hà Tĩnh. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tâm bão hiện ở vùng biển ven bờ Nghệ An - Hà Tĩnh, sức gió 149 km/h (cấp 13), giật cấp 16, giảm một cấp so với hai giờ trước.
XEM CLIP:
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 13h, vị trí tâm bão ở khoảng 18.5 độ Vĩ Bắc; 106.3 độ Kinh Đông, trên vùng biển ven bờ khu vực Nghệ An-Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất cấp 13 (134-149km/h), giật cấp 16. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h. Lúc này, khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh tiếp tục mưa to, gió rít liên tục.
XEM CLIP:
Theo đại diện Cục CSGT (Bộ Công an), do ảnh hưởng bão số 5 (bão Kajiki), từ 13h ngày 25/8, lực lượng chức năng đã bắt đầu hạn chế phương tiện lưu thông trên cao tốc Bắc – Nam đoạn qua Nghệ An.
Đến 14h cùng ngày, toàn bộ phương tiện sẽ bị cấm lưu thông trên tuyến này. Cục CSGT khuyến cáo các lái xe và nhà xe chấp hành nghiêm mệnh lệnh, hướng dẫn của lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn.
Tại biển Quỳnh, xã Quỳnh Phú (Nghệ An), gió giật mạnh khiến mái tôn nhiều hộ dân bắt đầu bung, tốc mái.
(Clip: Lê Dương)
Trưa nay, tại phường Thành Vinh (Nghệ An), mưa to kéo dài khiến nhiều tuyến đường ngập cục bộ. Trên các phố Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Thái Học... nước dâng cao khoảng 30cm khiến giao thông bị ách tắc cục bộ, phương tiện di chuyển khó khăn.
Ảnh: Thiện Lương
Ảnh: Thiện Lương
Trưa 25/8, tại nhiều xã ven biển tỉnh Hà Tĩnh đã xảy ra tình trạng mất điện trên diện rộng. Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Điện lực Nghi Xuân cho biết, bão số 5 gây mưa lớn kèm theo gió mạnh đã khiến hệ thống điện lưới gặp sự cố. “Tại nhiều xã bị mất điện, chúng tôi đang huy động lực lượng triển khai sửa chữa, để sớm cấp điện trở lại cho người dân”, vị này nói.
Theo lãnh đạo điện lực tỉnh Hà Tĩnh, hiện tại, có 28/69 xã mất điện. Lãnh đạo này cũng dự báo, trong vài giờ tới khả năng sẽ có thêm nhiều xã bị mất điện do ảnh hưởng sự cố về đường dây.
11h45, mưa lớn khiến đường phố tại phường Thành Sen (Hà Tĩnh) bị ngập, các phương tiện di chuyển khó khăn, lực lượng cảnh sát đã cấm di chuyển tại một số tuyến.
UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng UBND các xã, phường xác định các tuyến đường xung yếu, khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 5 và thời gian bão đi qua để tổ chức phân luồng, tạm thời cấm đường (trừ phương tiện, lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống bão).
Đối với các tuyến bị sạt lở, ngập úng, đặc biệt tại miền núi, UBND xã, phường phải tổ chức cảnh báo, bố trí lực lượng chốt chặn, cấm người và phương tiện qua lại.
Trong thời gian bão đổ bộ (từ 11h đến khoảng 22h ngày 25/8/2025), yêu cầu người dân không có nhiệm vụ hạn chế ra đường để bảo đảm an toàn. Thời gian cấm đường tạm thời bắt đầu từ 11h ngày 25/8/2025, khi bão đi qua hoặc có thông báo mới sẽ được điều chỉnh.
UBND tỉnh giao Công an tỉnh phối hợp Sở Xây dựng và UBND các xã, phường triển khai phương án cấm đường, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm; đồng thời linh hoạt, cơ động tùy tình hình thực tế.
XEM CLIP (nguồn: Thanh Hải):
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ, kiểm tra tình hình phòng chống bão số 5 tại xã Diễn Châu (Nghệ An).
Tại đây, Phó Thủ tướng đã đến thăm, động viên và tặng quà bà con đang tránh trú bão tại Trường Tiểu học xã Diễn Bích.
Sau khi kiểm tra thực địa tại khu neo đậu tàu thuyền và cầu Diễn Kim, Phó Thủ tướng ghi nhận nỗ lực của chính quyền địa phương trong công tác ứng phó với bão. Đồng thời, ông đề nghị các cấp cơ sở cần tiếp tục rà soát lại tất cả phương án, kịch bản trước khi bão đổ bộ.
Ghi nhận lúc 11h, vùng biển Diễn Châu có mưa rất to và gió giật mạnh.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác thị sát công tác chống bão số 5 tại Nghệ An. Ảnh: Thanh Hải
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến 6h sáng nay, các tỉnh từ Ninh Bình - Huế đã sơ tán 9.820 hộ/29.753 người (Ninh Bình 894 người; Thanh Hóa 1.083 hộ/4.003 người; Nghệ An 2.006 hộ/6.954 người; Hà Tĩnh 5.211 hộ/13.311 người, Quảng Trị 1.362 hộ/4.139 người; Huế 158 hộ/452 người). Các địa phương đang tiếp tục tổ chức sơ tán các hộ dân ở khu vực nguy hiểm.
10h30, lực lượng chức năng xã Đan Hải (Hà Tĩnh) tiếp tục dùng xe chuyên dụng vận chuyển bà con đi tránh bão. Ảnh: Thiện Lương
8 tỉnh từ Ninh Bình - Quảng Ngãi đã cấm biển. Tuy nhiên, hệ thống đê biển, đê cửa sông tại các tỉnh từ Ninh Bình đến Huế có 43 vị trí trọng điểm xung yếu; 4 công trình đang thi công dở dang.
Các tuyến đê biển hiện được thiết kế chống với bão cấp 9-10, triều trung bình 5%; nguy cơ cao bị mất an toàn khi bão số 5 mạnh cấp 13-14, giật cấp 17 (vượt mức thiết kế). Trong đó, tuyến đê biển xã Hải Bình (huyện Tĩnh Gia cũ), tỉnh Thanh Hóa thấp, đã bị tràn năm 2017, chưa được củng cố, nâng cấp; tuyến đê biển Quỳnh Thọ trực diện biển, bãi trước đê bị xâm thực, cuối tuyến chưa đủ cao trình; các tuyến đê Hội Thống; Lộc Hà; Cẩm Nhượng, Hải - Hà - Thư, tỉnh Hà Tĩnh còn thấp, trực diện biển...
10h, tại khu vực neo đậu tàu thuyền trên lạch Cửa Lò, xã Trung Lộc (Nghệ An), mặc dù mưa lớn, gió mạnh nhưng hàng chục chiến sĩ công an, biên phòng cùng chính quyền địa phương đang hướng dẫn, giúp đỡ người dân gia cố, chằng néo tàu thuyền để đảm bảo an toàn cho người và tài sản.
Lực lượng quân đội, công an giúp dân neo đậu tàu thuyền trước khi bão đổ bộ. Ảnh: Tùng Nghị
Tại xã Diễn Châu, sáng nay đoàn công tác do Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đưc Trung và Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam Nguyễn Bá Lực thị sát công tác chống bão tại các vị trí xung yếu. Tại đây, đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc địa phương thực hiện nghiêm phương án chống bão theo 5 tại chỗ; đảm bảo nơi ăn ở cho người dân sơ tán; kiểm tra lại tất cả các vị trí xung yếu, có nguy cơ cao ở ven biển, ven sông, thấp trũng.
Ông Nguyễn Đức Trung và ông Nguyễn Bá Lực thị sát tại xã Diễn Châu sáng 25/8. Ảnh: Thanh Hải
Tại xã An Châu, ông Lê Hồng Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cùng đoàn công tác kiểm tra công tác ứng phó với bão số 5. An Châu hiện có 185 hộ nuôi trồng thủy sản trên diện tích gần 100 ha, trong đó 86 hộ nuôi nằm ngoài đê, thuộc khu vực có nguy cơ rủi ro cao khi bão đổ bộ. Tại hiện trường, ông Vinh yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục kiên quyết vận động, đưa người dân vào nơi tránh trú an toàn, đồng thời đảm bảo đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất, hậu cần cho các điểm tập trung di dời.