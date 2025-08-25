Cập nhật bão số 5 (Kajiki): Bão di chuyển chậm tại Nghệ An - Hà Tĩnh, sức gió mạnh khủng khiếp

Hơn 60 chuyến bay phải chuyển hướng, hủy chuyến do bão số 5

Bộ Xây dựng vừa thông tin, do ảnh hưởng của bão số 5, đến 16h ngày 25/8 đã có 30 chuyến bay phải thay đổi đường bay. 35 chuyến bay khác phải hủy do 2 sân bay Đồng Hới, Thọ Xuân tạm dừng tiếp thu tàu bay.

Hiện Cảng hàng không Đồng Hới đã khai thác trở lại, còn sân bay Thọ Xuân tiếp tục dừng khai thác đến 21h cùng ngày. Đối với các khu vực biển có nguy cơ ảnh hưởng bởi bão số 5 trong phạm vi quản lý của các Cảng vụ hàng hải: Hải Phòng, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, có 501 tàu thuyền, trong đó có 201 tàu biển và 300 phương tiện thủy nội địa đang hoạt động đã được neo đậu an toàn.

Đối với lĩnh vực đường bộ, Cục Đường bộ Việt Nam cũng đã có văn bản hỏa tốc yêu cầu nghiêm cấm xe hợp đồng, xe du lịch vận chuyển vào các khu vực đang có cảnh báo mưa lũ, sạt lở đất, ngập sâu. Các đơn vị kinh doanh vận tải phải thường xuyên cập nhật thông tin thời tiết và phối hợp với lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hành khách.

Đối với bến xe khách tại các địa phương có thiên tai: Cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền và lực lượng chức năng để kiểm soát hoạt động xuất bến; tuyệt đối không cho phương tiện xuất bến đi vào các khu vực có thiên tai.