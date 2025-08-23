CSGT TP HCM xác minh vụ việc xe ba gác "cõng"... ô tô

Ngày 22-8, Phòng CSGT Công an TP HCM (PC08) đang xác minh vụ việc xe ba gác chở ô tô theo hình ảnh trong clip đăng tải trên mạng xã hội.

Hình ảnh ghi lại xe ba gác chở ô tô.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ clip cho thấy một người đàn ông điều khiển xe ba gác chạy trên đường, phía sau chở theo ô tô 4 chỗ có dấu hiệu hư hỏng.

Điều đáng nói, do đường nhỏ nên xe ba gác choáng hết lối đi, các phương tiện buộc phải chen chúc nhau.

Vụ việc được xác định xảy ra chiều 21-8 ở đường Thạnh Xuân 52, phường Thới An, TP HCM.

Đội CSGT Bình Triệu thuộc PC08 đang xác minh, mời chủ xe ba gác đến trụ sở để xử lý theo quy định.