Chiều 10/9 (giờ địa phương), tại Điện Élysée, thủ đô Paris, Pháp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng phát biểu trước báo chí.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu với báo chí. Ảnh: TTXVN

Theo TTXVN, Tổng thống Emmanuel Macron khẳng định luôn ngưỡng mộ Việt Nam, tin tưởng chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ củng cố kết quả mới trong quan hệ hợp tác giữa hai nước, trên nền tảng quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện đã được thiết lập.

Tổng thống Macron nhấn mạnh, nhịp độ trao đổi đoàn cấp cao liên tục giữa hai nước là minh chứng cho sự năng động của mối quan hệ song phương, cũng là đòn bẩy góp phần hiện thực hóa những mục tiêu phát triển mà Việt Nam đã đề ra trong kỷ nguyên phát triển mới của mình, đồng thời đóng góp vào quyền tự chủ chiến lược của mỗi bên.

Chúc mừng các thỏa thuận vừa được ký kết giữa các bộ, ngành, doanh nghiệp hai nước, Tổng thống Emmanuel Macron khẳng định đây chính là sức sống của mối quan hệ song phương.

Tổng thống Emmanuel Macron nhấn mạnh, sự kết nối giữa hai nền kinh tế và gắn kết giữa các doanh nghiệp hai nước sẽ tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của nền công nghiệp và góp phần đảm bảo an ninh của mỗi quốc gia.

Tổng thống Macron cho rằng đứng trước những thách thức đối với hệ thống thương mại quốc tế, hai bên cần cam kết ủng hộ triển khai Hiệp định thương mại tự do giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam (EVFTA); Hiệp định bảo hộ đầu tư giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam (EVIPA) sắp được phê chuẩn sẽ mở ra những triển vọng mới.

Tổng thống Macron cho biết Pháp mong muốn trở thành đối tác hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng, hạ tầng giao thông, đô thị, trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo…

Hợp tác về giáo dục, y tế là những lĩnh vực hợp tác có tính biểu tượng của tình hữu nghị Pháp - Việt. Nhà lãnh đạo Pháp cho rằng cần dành sự quan tâm cao nhất cho việc trao đổi sinh viên giữa hai nước.

Tổng thống Macron bày tỏ mong muốn quan hệ hợp tác giữa hai nước không chỉ dừng lại ở những lời tuyên bố hay việc ký kết các thỏa thuận mang tính chiến lược, mà phải hiện thực hóa thành những hành động cụ thể với tốc độ ngày càng nhanh hơn. Ông tin tưởng chuyến thăm lần này góp phần tăng tốc hơn nữa việc thực hiện những thỏa thuận hợp tác giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu với báo chí tại Pháp. Ảnh: TTXVN

Đưa khoa học công nghệ trở thành động lực chính

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng trở lại thăm nước Pháp, gặp lại ngài Tổng thống và các bạn bè Pháp; nhấn mạnh đây là cuộc gặp thứ ba với Tổng thống Macron trong 3 năm qua, một dấu ấn rất đặc biệt khẳng định sự tin cậy chính trị cao, sự gắn kết chặt chẽ của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao việc Pháp tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí nòng cốt trong việc định hình các chiến lược, đề ra các sáng kiến nhằm giải quyết các thách thức và xung đột trong khu vực và trên thế giới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ được tổ chức thành công.

Việt Nam đánh giá cao những nội dung trao đổi tại hội nghị về an ninh, kinh tế không gian, góp phần quan trọng trong định hình những quy định, luật lệ trên lĩnh vực không gian, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu khoa học, khám phá vũ trụ, thúc đẩy phát triển công nghệ và sự tham gia của giới trẻ vào lĩnh vực khoa học không gian.

Ghi nhận quan hệ Việt Nam và Pháp thời gian qua có những bước phát triển mạnh mẽ, thực chất và toàn diện, nhất là sau 2 năm nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, quan hệ hai nước đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất.

Hợp tác kinh tế khẳng định rõ vai trò trụ cột chính trong quan hệ giữa hai nước với kim ngạch thương mại, các dự án đầu tư năm sau cao hơn năm trước.

Các lĩnh vực hợp tác truyền thống về văn hóa, du lịch, giáo dục, y tế và các trụ cột hợp tác mới như khoa học - công nghệ đang phát huy hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ, Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển kinh tế, đổi mới mô hình phát triển, đưa khoa học công nghệ trở thành động lực chính, tập trung xây dựng hạ tầng chiến lược, phát triển năng lượng và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đây là những lĩnh vực mà Pháp có thế mạnh cho nên còn nhiều dư địa để hai nước cùng khai thác trong thời gian tới. Việt Nam và Pháp cần phát huy tối đa lợi thế của mỗi nước, khai thác tính bổ trợ lẫn nhau, định vị lại ở tầm mức cao hơn những lĩnh vực hợp tác chiến lược và mở ra các khuôn khổ hợp tác mới giữa hai nước.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn và mong muốn Chính phủ Pháp tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam tại Pháp hội nhập sâu rộng và phát triển vững mạnh.