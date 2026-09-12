Thứ trưởng Trần Văn Thuấn và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ bị đề nghị kỷ luật, cấp nào sẽ xử lý?

Cụ thể, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét và kết luận về 2 trường hợp cán bộ lãnh đạo, đó là ông Trần Văn Thuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Y tế và ông Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.

Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, 2 ông này đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Ông Trần Văn Thuấn (trái) và ông Nguyễn Huy Ngọc. Ảnh: Bộ Công an

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật ông Trần Văn Thuấn và ông Nguyễn Huy Ngọc.

Cả 2 ông này trước khi bị xem xét, xử lý kỷ luật Đảng, đều đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội Nhận hối lộ, liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ tại các đơn vị, địa phương liên quan.

Trao đổi với Dân Việt, một nguyên Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết: Cán bộ cấp Thứ trưởng như ông Thuấn và Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh như ông Nguyễn Huy Ngọc thuộc diện Ban Bí thư quản lý.

Trưởng hợp cán bộ giữ chức vụ như nêu trên, khi có vi phạm khuyết điểm phải thi hành kỷ luật Đảng từ mức cảnh cáo trở xuống (kỷ luật đảng viên có 4 hình thức: Khiển trách, Cảnh cáo, Cách chức, Khai trừ), thì Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ thi hành. Trường hợp vi phạm khuyết điểm của cán bộ cấp đó phải thi hành kỷ luật Đảng từ mức cảnh cáo đến khai trừ thì Ban Bí thư là cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Như vậy, trường hợp ông Trần Văn Thuấn và ông Nguyễn Huy Ngọc sẽ do Ban Bí thư xem xét, kỷ luật về Đảng.

Trước đó có những trường hợp cán bộ lãnh đạo khi bị khởi tố đã bị Ban Bí thư thi hành kỷ luật khai trừ Đảng, như trường hợp cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng…