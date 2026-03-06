Phía sau bản án chung thân của người đàn ông sống lang thang ở TPHCM

Ngày 6-3, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Công Hải (54 tuổi; quê An Giang) mức án tù chung thân về tội "Giết người".

Nhát dao chí mạng

Theo hồ sơ vụ án, bị cáo Hải không nơi cư trú nhất định. "Nhà" của Hải là một góc công viên thuộc xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh cũ, TPHCM. Tại đây, Hải quen biết và thường xuyên gặp gỡ anh T. cùng một vài người bạn khác.

Bị cáo tại toà

Khoảng 8 giờ ngày 31-1-2024, Hải cùng anh T. và hai người khác tổ chức ăn uống tại công viên. Đến 10 giờ cùng ngày, Hải muốn nghỉ uống nhưng anh T. không đồng ý. Hai bên cự cãi. Hải đi bộ về phía chỗ nằm ngủ của mình trong công viên, lấy một con dao rồi quay lại tìm anh T.

Khi thấy Hải cầm dao quay lại, anh T. vừa đứng dậy thì bị Hải dùng dao đâm một nhát trúng vào ngực trái, nạn nhân tử vong tại chỗ. Hải vứt dao vào bụi cỏ, bỏ đi. Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, thu giữ con dao.

Bản án nghiêm khắc cho hành vi côn đồ

Tại phiên tòa, đại diện VKSND TPHCM giữ quyền công tố đã truy tố Hải về tội "Giết người" với tình tiết định khung là có tính chất côn đồ theo quy định tại Điểm n Khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Xét về nhân thân, Hải là người có hoàn cảnh khó khăn, sống lang bạt từ nhỏ. Hải rời quê lên TPHCM từ năm 1984, không có vợ con và cha mẹ đều đã mất. HĐXX nhận định dù không có tiền án, tiền sự, đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nhưng hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội.

HĐXX nhấn mạnh chỉ vì một mâu thuẫn rất nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày nhưng bị cáo đã quyết liệt thực hiện hành vi tước đoạt mạng sống của nạn nhân. Hành vi này không chỉ gây đau thương cho gia đình bị hại mà còn gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Do đó, tòa đã quyết định tuyên phạt mức án tù chung thân để cách ly vĩnh viễn bị cáo ra khỏi đời sống xã hội.