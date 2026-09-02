Lỉnh kỉnh đồ đạc, người dân tấp nập trở về Hà Nội ngày cuối kỳ nghỉ lễ 2/9

Ngày cuối kỳ nghỉ lễ 2/9, lượng hành khách đổ về các bến xe Hà Nội tăng mạnh, tập trung vào chiều và tối.

Ghi nhận tại bến xe Giáp Bát, khu vực sảnh chờ và khu vực trả khách khá đông người, nhiều gia đình đưa nhau trở lại thành phố sau kỳ nghỉ dài.

Các tuyến xe khách từ các tỉnh Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An… về Hà Nội luôn kín chỗ.

Người dân tay xách, nách mang hành lý để di chuyển về nội đô.

Người dân vất vả với đồ đạc lỉnh kỉnh rời bến xe Giáp Bát trong cái nắng oi bức.

Lựa chọn khung giờ đầu chiều để di chuyển nhằm tránh cao điểm, chị Nguyễn Thúy Hằng (quê Thanh Hoá) cho biết lộ trình về Hà Nội khá suôn sẻ. Thực tế đường không quá tắc nên xe đến khá đúng giờ, nhanh hơn dự kiến.

Do kỳ nghỉ lễ năm nay kéo dài, nhiều gia đình đã linh hoạt lựa chọn thời gian quay trở lại Thủ đô để tránh cảnh ùn tắc.

Ghi nhận tại bến xe Mỹ Đình - điểm trung chuyển lớn ở khu vực phía Tây và phía Bắc Thủ đô, lượng người và phương tiện duy trì ở mức cao. Các tuyến xe liên tỉnh từ Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai, Quảng Ninh, Sơn La... liên tục cập bến trả khách.

Trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ dài, nhiều bạn trẻ vội vã xách những chiếc ba lô nặng trĩu, di chuyển nhanh ra khu vực trạm trung chuyển xe buýt trước cổng bến để kịp chuyến xe về phòng trọ.

Khu vực điểm trả khách tại bến xe Mỹ Đình luôn trong tình trạng đông người.

Cùng với hành lý cá nhân, nhiều người dân trở lại Hà Nội mang theo nhiều thùng đồ, thực phẩm từ quê. Chờ xe buýt tại bến với một vali và thùng xốp đựng thịt, trứng, rau sạch, anh Lâm (quê Phú Thọ) cho biết đây là nguồn thực phẩm gia đình gửi mang lên Thủ đô để sử dụng dần và tiết kiệm chi tiêu.

Dưới thời tiết oi bức lên tới 36 độ C tại Hà Nội, nhiều người dân mồ hôi nhễ nhại, khệ nệ bê vác từng thùng xốp, bao tải hàng hóa nặng trĩu từ cốp xe xuống sảnh bến để tiếp tục hành trình về nhà.

Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, lượng khách qua các bến xe Hà Nội tăng cao; riêng ngày cao điểm 28/8 ghi nhận khoảng 28.000 lượt khách với hơn 2.100 lượt xe xuất bến. Dự kiến, trong ngày 2/9 và ngày mai (3/9), lưu lượng hành khách qua hai bến xe lớn là Mỹ Đình và Giáp Bát ước đạt 15.000 - 20.000 lượt/ngày. Nhằm ngăn ngừa nguy cơ ùn ứ, Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội duy trì khoảng 500 phương tiện dự phòng, sẵn sàng điều điều tiết luồng tuyến kịp thời.