Ôtô chở máy xúc lật, đè vợ chồng tử vong

Khoảng 9h, ôtô chở máy xúc biển Nghệ An chạy xuống khu vực dốc Chuối, xã Mường Quàng (trước đây thuộc huyện Quế Phong). Khi đến đoạn cua gấp, ôtô bất ngờ lật, đè trúng xe máy chở ông Lô Văn Lan, 57 tuổi cùng vợ đang đi cùng chiều phía trước. Một cặp vợ chồng khác đi xe máy phía sau cũng bị máy xúc lăn trúng.

Hiện trường vụ tai nạn sáng 5/9. Ảnh: Gia Lương

Vợ chồng ông Lan, trú bản Quang Phong, tử vong tại chỗ. Hai nạn nhân còn lại cùng tài xế ôtô bị thương nặng, được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tại hiện trường, ôtô chở máy xúc và một xe máy hư hỏng nặng, xe máy còn lại vỡ yếm. Nhiều mảnh vỡ của các phương tiện văng ra, dầu đổ loang lổ trên đường.

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Nghệ An) phối hợp Công an xã Mường Quàng phân luồng giao thông. Đến 15h, hiện trường được giải phóng.

Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra.

Dốc Chuối đoạn qua xã Mường Quàng, nơi xảy ra tai nạn. Ảnh: Hùng Lê

Nằm trên quốc lộ 16, dốc Chuối dài khoảng 3 km, rộng 6 m, có độ dốc lớn và nhiều khúc cua gấp.