Ngày 5/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã triệu tập 3 đối tượng liên quan đến vụ xe cứu thương thu 9,5 triệu đồng cho 16 km.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, 3 đối tượng liên quan đến đường dây xe cứu thương chặt chém Thanh Hóa bị triệu tập gồm: Nguyễn Công Khánh (SN 1997, trú tại phường Hạc Thành) Chủ xe cứu thương.Võ Đại Trường Lâm (SN 1991, trú tại phường Hạc Thành) tài xế điều khiển xe và Lê Trọng Hải Anh (SN 1996, trú tại phường Tĩnh Gia) là sinh viên Trường Cao đẳng Y Thanh Hóa.

Triệu tập 3 đối tượng vụ xe cứu thương "chặt chém" gia đình bệnh nhân 9,5 triệu đồng ở Thanh Hóa. Ảnh: Công an Thanh Hóa.

Theo Công an Thanh Hóa thông tin kết quả điều tra ban đầu xác định, ngày 14/8/2026, Nguyễn Công Khánh nhận hợp đồng vận chuyển một bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về phường Sầm Sơn. Khánh sau đó giao xe cho Lâm điều khiển. Để hỗ trợ chuyến đi, Lâm đã liên hệ và rủ thêm Hải Anh cùng tham gia.

Tại bệnh viện, Lâm thông báo với người nhà các khoản chi phí gồm tiền xe, tiền thuê máy thở và các thiết bị hỗ trợ y tế. Đáng chú ý, đối tượng Hải Anh đã trực tiếp tư vấn cho gia đình sử dụng thuốc vận mạch với mức giá là 600.000 đồng/chai.

Tin tưởng nhóm này, gia đình bệnh nhân đã đồng ý mua 7 lọ. Tuy nhiên, qua xác minh của cơ quan công an, loại thuốc vận mạch mà các đối tượng sử dụng thực chất là thuốc Adrenaline, được mua trôi nổi trên thị trường với giá gốc chỉ 4.000 đồng/lọ.

Võ Đại Trường Lâm tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Thanh Hóa.

Tổng số tiền gia đình bệnh nhân đã phải thanh toán cho nhóm đối tượng này là 9,5 triệu đồng. Sau khi thu tiền từ gia đình bệnh nhân, Lâm chuyển một phần cho chủ xe là Khánh, số còn lại Lâm và Hải Anh tự chia nhau.

Hiện tại, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thanh Hóa đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, mở rộng điều tra để làm rõ hành vi, vai trò cụ thể của từng đối tượng nhằm xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.