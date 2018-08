Phẫn nộ bảo mẫu đánh trẻ mầm non khi đang ăn ở An Giang

Thứ Bảy, ngày 25/08/2018 13:00 PM (GMT+7)

Trẻ không chịu ăn, bảo mẫu dùng tay và lược đánh tới tấp vào trẻ.

Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện một số đoạn clip ghi lại hình ảnh một phụ nữ được cho là bảo mẫu có hành vi hành hạ trẻ tại nhà trẻ tư thục Sắc màu tuổi thơ (TP Long Xuyên, tỉnh An Giang.)

Trong clip, người phụ nữ này vừa cho trẻ ăn, vừa dùng tay đánh vào mặt, vào đầu trẻ. Không những vậy, người này còn dùng lược, thanh mủ đánh liên tiếp vào người trẻ mặc cho các trẻ khóc la.

Người phụ nữ được cho là bảo mẫu dùng tay, lược... đánh trẻ khi trẻ không chịu ăn. Ảnh cắt từ clip

Clip trên đã được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, gây phẫn nộ trong cộng đồng mạng.

Sáng 25-8, Thiếu tướng Bùi Bé Tư, Giám đốc công an tỉnh An Giang, cho biết Công an TP Long Xuyên đã nhận được thông tin và đang làm rõ sự việc. Theo ông Tư, ban đầu người đánh trẻ (là bảo mẫu) thừa nhận do áp lực gia đình, lại gặp hai trẻ không chịu ăn nên có tát hai trẻ.

Hiện công an đang tiến hành giám định sức khỏe hai trẻ để có căn cứ xử lý theo quy định. Đồng thời làm việc với địa phương đề xuất đình chỉ nhà trẻ tư thục này.