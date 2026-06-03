Ông Trump bất ngờ tiết lộ thông tin cực bất ngờ về tân lãnh tụ tối cao Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn gặp nhà lãnh đạo tối cao của Iran trong tương lai. Ảnh APA

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình Pod Force One, ông Trump nói rằng, tân lãnh tụ tối cao Iran Khamenei đóng vai trò quan trọng trong tiến trình đàm phán.

“Ông ấy có tham gia, chắc chắn là có. Tôi nghĩ họ dành cho ông ấy rất nhiều sự tôn trọng”, ông Trump nói khi được hỏi về Khamenei.

Tổng thống Mỹ cũng cho biết ông muốn gặp nhà lãnh đạo Iran trong tương lai.

“Có lẽ chúng tôi sẽ gặp nhau vào một thời điểm nào đó, tùy thuộc vào việc mọi thứ diễn ra như thế nào”, ông nói.

Ông Trump đồng thời khẳng định Iran đã đồng ý không sở hữu vũ khí hạt nhân, điều mà ông mô tả là một bước tiến quan trọng trong các cuộc đàm phán.

“Chúng tôi không thể để họ có vũ khí hạt nhân. Họ đã đồng ý rằng sẽ không sở hữu vũ khí hạt nhân. Tất nhiên họ có thể thay đổi ý định, nhưng đó là một trong những điều kiện mà họ phải chấp nhận, và đó là vấn đề lớn nhất”, ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh.

Mỹ và Israel trước đó cho biết chương trình hạt nhân của Iran cùng mục tiêu “loại bỏ các mối đe dọa cận kề từ chính quyền Iran” là những lý do chính dẫn đến việc phát động cuộc chiến vào ngày 28/2.

Hiện xung đột đã tạm ngừng và các nỗ lực hướng tới một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh lâu dài đang được thúc đẩy dưới vai trò trung gian của Pakistan.

Đề cập đến tiến trình đàm phán, ông Trump tỏ ra lạc quan về triển vọng đạt được thỏa thuận.

“Các cuộc đối thoại với Iran đang tiến triển rất nhanh và theo chiều hướng tích cực. Mọi chuyện sẽ rất tốt đẹp”, ông nói.

Tổng thống Mỹ cũng dự đoán rằng: “Rất nhiều điều tốt đẹp sẽ xảy ra trong thời gian tới".