Ôtô tông loạt xe máy dừng đèn đỏ ở TP HCM

Khoảng 10h30, ôtô 7 chỗ do người đàn ông lái trên đường Trường Chinh, hướng từ giao lộ dẫn vào nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất về ngã tư An Sương. Khi đến trước cổng Khu công nghiệp Tân Bình, xe bất ngờ tông loạt xe máy dừng đèn đỏ.

Xe máy hư hỏng nằm ngổn ngang trên mặt đường sau vụ tai nạn liên hoàn. Ảnh: Anh Linh

Một xe máy bị ôtô kéo lê dưới gầm hơn chục mét trước khi dừng lại. Anh Nguyễn Hùng, nhà gần hiện trường, cho biết hai nạn nhân bị gãy chân, chấn thương phần mềm; một số người khác chỉ trầy xước ngoài da, không nghiêm trọng.

"Lúc đó dòng xe rất đông, nhiều người nghe tiếng động lớn từ đằng sau đã bỏ xe chạy nên tránh bị ảnh hưởng", anh Hùng nói.

Tại hiện trường, ôtô hư hỏng phần đầu, nhiều mảnh vỡ và đồ đạc từ các xe máy văng tung tóe trên mặt đường. Đường Trường Chinh vừa được rào chắn để thi công metro từ sáng nay, cộng với sự cố khiến giao thông qua khu vực ùn tắc.

Vết cày dài hơn 10 m trên mặt đường do ôtô kéo lê xe máy dưới gầm. Ảnh: Đình Văn

CSGT sau đó đã đến ghi nhận hiện trường để điều tra và đưa tài xế về trụ sở làm việc. Đến gần 12h, các xe gặp nạn đã được di dời.