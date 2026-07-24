Hai ôtô tông nhau khi đổ dốc cầu Ba Son

Khoảng 13h30, ôtô 7 chỗ do nam tài xế cầm lái chạy trên cầu Ba Son, hướng từ khu đô thị Thủ Thiêm về giao lộ Lê Duẩn - Đinh Tiên Hoàng, phường Sài Gòn.

Khi vừa xuống hết dốc cầu, xe bất ngờ tông ôtô 4 chỗ chạy cùng chiều phía trước, đẩy xe này đi hơn chục mét, húc gãy cổng trang trí trước khi cả hai lao vào tường Đại chủng viện Sài Gòn.

Tai nạn xảy ra trước cổng Đại chủng viện Sài Gòn. Ảnh: Quý Nguyễn

Sau tai nạn, tài xế ôtô 7 chỗ có dấu hiệu mệt, được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu. Người lái ôtô 4 chỗ không bị thương.

Tại hiện trường, phần đầu cả hai xe biến dạng, nhiều mảnh vỡ văng khắp mặt đường. Một xe bị rò rỉ dầu xuống mặt đường.

Ôtô bẹp dúm phần đầu sau tai nạn. Ảnh: Đình Văn

Anh Hưng, sống gần hiện trường, cho biết ôtô 7 chỗ chạy với tốc độ cao trước khi xảy ra va chạm. "Hai xe tông vào cây xanh nên mới dừng lại, may chưa lao vào trạm xe buýt bên cạnh, nơi có một số người đang chờ bắt xe", anh nói.

Một xe bị ép sát tường, hư hỏng phần đuôi. Ảnh: Đình Văn

Đến 15h, lực lượng CSGT hoàn tất khám nghiệm hiện trường và di dời các phương tiện.