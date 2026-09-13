Xe đưa đón học sinh lùi cán tử vong bé 11 tuổi

Khoảng 12h30, Thắng đạp xe sát lề ĐT 767 để đến trường THCS Tân An. Khi đến khu vực dốc Hoàng Tử Bé, ấp 3, xã Tân An, em phát hiện xe đưa đón học sinh phía trước đang lùi nên quay xe sang trái để tránh nhưng không kịp.

Xe khách va vào xe đạp khiến Thắng ngã xuống đường, bị cuốn vào gầm. Bánh sau xe cán qua người khiến em tử vong tại chỗ.

Hình ảnh xe khách lùi và nam sinh ở phía sau trước khi va chạm. Ảnh: Cắt từ camera an ninh

Camera an ninh của nhà dân bên đường ghi lại thời điểm tai nạn cho thấy Thắng đi sát lề đường bên phải. Khi xe khách lùi, không có người đứng phía sau hỗ trợ tài xế quan sát.

CSGT Công an Đồng Nai sau đó đến hiện trường điều tiết giao thông, khám nghiệm và điều tra nguyên nhân tai nạn.

Tuần qua, Đồng Nai liên tiếp xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến 5 người tử vong. Trong đó có vụ xe container cán chết ba mẹ con tại vòng xoay Cổng 11, phường Phước Tân.

Trước tình hình tai nạn giao thông diễn biến phức tạp, Cục Cảnh sát giao thông đã lập hai tổ công tác, phối hợp CSGT Đồng Nai tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trên quốc lộ 1 và quốc lộ 20.

Trong 8 tháng đầu năm, trên địa bàn Đồng Nai xảy ra 641 vụ tai nạn giao thông, làm 432 người chết và 306 người bị thương. So với cùng kỳ năm ngoái, số vụ tăng 56, số người chết tăng 2 và người bị thương tăng 78.