Gia đình ở TP HCM bị tấn công, 2 người chết

Chiều 24/9, lãnh đạo UBND xã Củ Chi, TP HCM, cho biết án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại dãy phòng trọ trên đường Hồ Văn Tắng.

Khoảng 14h, người dân gần hiện trường nghe tiếng hô hoán, chạy đến thì thấy một nam thanh niên cầm dao rời khỏi khu trọ. Bên trong, hai phụ nữ đã tử vong, cha và con của người chị trọng thương. Họ được đưa đi cấp cứu.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường. Ảnh: Phạm Hải

Dãy trọ nằm ở khu vực đông dân cư, phía trước là tuyến đường có nhiều phương tiện qua lại.

Người dân sống gần hiện trường cho biết, nam thanh niên khoảng 25 tuổi sống cùng vợ tại phòng trọ sát phòng của người chị vợ. Chiều nay xảy ra cãi vã, nam thanh niên cầm dao tấn công gia đình vợ. Sau khi rời hiện trường, nghi phạm chạy về hướng Tây Ninh.

Nghi phạm bị bắt khi chạy trốn. Ảnh: Công an TP HCM

Ngay sau đó, Công an xã Củ Chi cùng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP HCM và các đơn vị liên quan truy tìm, bắt được nghi phạm.

Công an đang điều tra nguyên nhân vụ án. Thông tin ban đầu cho thấy sự việc có liên quan đến mâu thuẫn tình cảm.

Dãy nhà trọ - nơi xảy ra án mạng. Ảnh: Phạm Hải

Hiện, hai người bị thương đã qua nguy kịch. Trong chiều cùng ngày, lãnh đạo UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Củ Chi đến bệnh viện thăm các nạn nhân, hỗ trợ gia đình 5 triệu đồng. Địa phương cho biết sẽ hỗ trợ hậu sự cho hai người tử vong sau khi cơ quan chức năng hoàn tất các thủ tục điều tra tại hiện trường.