Cháy trên máy bay chở 228 người từ Hàn Quốc đến Đà Nẵng

Sự cố xảy ra khoảng 21h ngày 24/9 (theo giờ địa phương), trên chuyến bay RS511 của Air Seoul chuẩn bị khởi hành từ sân bay Incheon đến Đà Nẵng, đúng ngày đầu kỳ nghỉ Tết Trung thu của Hàn Quốc.

Khói bắt đầu bốc lên từ một túi hành lý đặt dưới ghế hành khách, sau đó phát sinh cháy. Thành viên phi hành đoàn nhanh chóng dập lửa bằng nước khoáng và các biện pháp khác. Xe cứu hỏa sân bay sau đó được điều đến để kiểm tra tình hình.

Khi xảy ra sự cố, trên máy bay có 221 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn. Sau đó, một máy bay thay thế đã được điều động và chuyến bay khởi hành muộn khoảng 2 giờ 50 phút so với lịch trình ban đầu.

Máy bay của hãng Air Seoul. Ảnh: Chosun

Một số hành khách cho rằng đám cháy có thể bắt nguồn từ việc dùng pin sạc thuốc lá điện tử. Tuy nhiên, Air Seoul cho biết nguyên nhân ban đầu hiện được xác định là sạc dự phòng, còn việc pin này có được sử dụng để sạc thiết bị khác hay không vẫn đang được điều tra.

Air Seoul cũng cho biết hãng đã cấm sử dụng và sạc pin dự phòng trên máy bay từ ngày 20/4.

Trước đó, nhiều hãng hàng không Hàn Quốc và quốc tế cũng siết quy định đối với sạc dự phòng, cấm hành khách sử dụng hoặc sạc thiết bị này trên máy bay dù vẫn cho phép mang theo, sau một loạt vụ cháy liên quan đến pin sạc dự phòng trong chuyến bay.