Quốc Khánh 02/09/2025

Ôtô 7 chỗ tông hai xe máy rồi bỏ chạy

Sự kiện: An toàn giao thông
Đăk Lăk - Ôtô tông hai xe máy trên đường Lê Lợi (phường Tuy Hòa) rồi bỏ chạy, người dân truy đuổi, khống chế tài xế giao cho công an, tối 26/8

Khoảng 19h50, ôtô biển số tỉnh Phú Yên cũ (nay là tỉnh Đăk Lăk) do người đàn ông cầm lái, chạy trên đường Lê Lợi (phường Tuy Hòa) thì lấn làn, tông xe máy đi chiều ngược lại.

Cú tông mạnh làm người trên xe văng xuống đường, còn xe máy hư hỏng nặng. Không dừng lại, ôtô chạy vượt đèn đỏ tại ngã tư Lê Lợi – Lê Trung Kiên rồi tông vào xe máy khác. Nhiều người bức xúc khi thấy sự việc nên truy đuổi.

Ôtô 7 chỗ tông hai xe máy ở phường Tuy Hòa, tỉnh Đăk Lăk. Ảnh: Trung Cao

Ôtô 7 chỗ tông hai xe máy ở phường Tuy Hòa, tỉnh Đăk Lăk. Ảnh: Trung Cao

Ôtô tiếp tục chạy và lao vào trụ nhà dân gần đường dẫn về Tháp Nhạn ở trên đường Lê Trung Kiên, rồi dừng lại. Người dân dùng những khúc gỗ chặn bánh ôtô, khống chế tài xế rồi báo cơ quan chức năng.

Anh Phạm Đăng Khoa, nhân chứng, cho biết hai người lái xe máy bị ôtô tông xây xước nhẹ. Thời điểm gây tai nạn, xe 7 chỗ chạy tốc độ khá nhanh,

Vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.

Theo Bùi Toàn

Nguồn: [Link nguồn]

-27/08/2025 00:44 AM (GMT+7)
