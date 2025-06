Tài xế ô tô tông 2 mẹ con tử vong bị tạm giữ

Ngày 18/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Bảo Hoàng (31 tuổi, quê Bình Dương, ngụ quận Bình Tân) để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Bảo Hoàng là người lái xe Jeep tông hàng loạt xe máy trên đường Kinh Dương Vương (phường An Lạc, quận Bình Tân) làm 2 người tử vong.

Nguyễn Bảo Hoàng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo thông tin ban đầu, chiều tối 15/6, Hoàng lái xe Jeep biển số 51K-314.07 lưu thông ở làn ô tô trên đường Kinh Dương Vương, hướng từ Bến xe Miền Tây về vòng xoay An Lạc.

Đến trước địa chỉ 574 Kinh Dương Vương (phường An Lạc, quận Bình Tân), xe Jeep do Hoàng lái tông dải phân cách, va chạm vào xe mô tô do bà N.T.T. (49 tuổi, ngụ quận Tân Bình) điều khiển chở bà B.T.C. (72 tuổi, quê Quảng Ngãi) và xe mô tô do anh T.K.C. (30 tuổi, ngụ quận 6) điều khiển, khiến bà T. và bà C. tử vong tại chỗ, anh C. bị thương. Sau khi gây ra tai nạn, Nguyễn Bảo Hoàng đã rời khỏi hiện trường; còn ông C. được đưa đến bệnh viện để cấp cứu.

Hiện trường lúc xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: C.A.

Tiếp nhận thông tin, Công an Phường An Lạc đã nhanh chóng cử lực lượng phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Được gia đình và cơ quan công an vận động, ngày 16/6, Nguyễn Bảo Hoàng đã đến trụ sở Công an phường Mỹ Phú (TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) để đầu thú.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.