Ông Trương Cảnh Tuyên được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Cần Thơ

Chiều 3-10, HĐND TP Cần Thơ tổ chức kỳ họp thứ 4 (Kỳ họp chuyên đề) để quyết nhiều nội dung quan trọng, trong đó có việc thực hiện công tác cán bộ thuộc thẩm quyền.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng trao hoa chúc mừng Trương Cảnh Tuyên (bên phải) vừa được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Cần Thơ. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, tại kỳ họp các đại biểu đã biểu quyết đồng ý miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Văn Lâu (do được trung ương điều động nhận nhiệm vụ mới là giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long).

Các đại biểu cũng đã bỏ phiếu bầu ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy giữ chức Chủ tịch UBND TP Cần Thơ.

Ông Trương Cảnh Tuyên sinh ngày 25-10-1969. Quê quán: Yên Trường, Thanh Hóa. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh doanh và Quản lý Kinh tế. Lý luận chính trị: Cao cấp

Quá trình công tác: Trước năm 2009, ông Trương Cảnh Tuyên từng kinh qua các chức vụ: Trưởng phòng Đầu tư; Trưởng phòng Ngân sách; Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang.

Từ tháng 3-2009 đến tháng 4-2015, ông lần lượt giữ các chức vụ Phó Chánh Văn phòng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Tháng 4-2015 đến tháng 1-2025, ông Trương Cảnh Tuyên lần lượt giữ các chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang.

Ngày 10-2-2025, Ban Bí thư công bố quyết định điều động, chỉ định ông Trương Cảnh Tuyên tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại kỳ họp HĐND TP Cần Thơ ngày 20-2-2025, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 30-6-2025, tại lễ công bố các quyết định của trung ương liên quan công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, Bộ Chính trị đã có quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ gồm 79 người; Ban Thường vụ gồm 20 người; Chỉ định Bí thư, 6 phó Bí thư Thành ủy, theo đó ông Trương Cảnh Tuyên giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ.