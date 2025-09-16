Chiều 16-9, HĐND tỉnh Khánh Hòa tổ chức kỳ họp xem xét, quyết định một số nội dung về công tác nhân sự.

HĐND tỉnh Khánh Hòa thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; đồng thời giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Khắc Toàn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: XUÂN HOÁT

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết bầu ông Nguyễn Khắc Toàn giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Khắc Toàn năm nay 55 tuổi, quê phường Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa cũ, tỉnh Khánh Hòa. Ông Toàn có trình độ cử nhân luật tư pháp, cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước.

Tháng 2-2020, ông Toàn được bầu giữ chức phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2015-2020.

Đến tháng 10-2020, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, ông Toàn tiếp tục được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Cùng ngày, HĐND tỉnh Khánh Hòa đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Quốc Nam, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.