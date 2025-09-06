Ban Bí thư giới thiệu ông Phạm Đức Ấn để bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Chiều 6-9, tại Đà Nẵng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng đã trao Quyết định của Ban Bí thư điều động, chỉ định ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ông Ấn được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ông Phạm Đức Ấn (trái) được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Ảnh: PLO

Ông Phạm Đức Ấn (55 tuổi), quê quán xã Thanh Long, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, có trình độ Cao cấp lý luận chính trị, Cử nhân Luật Kinh tế, Cử nhân Ngân hàng - Tài chính, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.

Ông Ấn từng có nhiều năm công tác trong ngành ngân hàng, giữ các chức vụ Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hưng Yên; Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV); Tổng Giám đốc Ngân hàng liên doanh Việt Nga (VRB); Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Từ tháng 5-2020, ông Ấn là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

Tháng 12-2024, Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định ông Ấn giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025. Kỳ họp thứ 24 HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu ông Ấn giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Cũng trong chiều 6-9, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.