Nguyên "Bộ trưởng bão lụt" Lê Huy Ngọ qua đời

Theo tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) Lê Huy Ngọ đã qua đời vào hồi 3 giờ 56 phút ngày 16-9 (tức ngày 25-7 năm Ất Tỵ), tại nhà riêng, hưởng thọ 88 tuổi.

Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Huy Ngọ. Ảnh: Báo Nông nghiệp và Môi trường

Ông Lê Huy Ngọ sinh ngày 13-8-1938, trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng, tại xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Nay là phường Hải Bình, tỉnh Thanh Hóa.

Từ khi đi học trường làng, ông đã sớm tiếp thu tình yêu quê hương, đất nước, noi theo truyền thống gia đình; nên ngay từ tháng 3-1953, ông đã tham gia hoạt động cách mạng khi còn tuổi thiếu niên.

Trong cuộc đời sự nghiệp, nguyên Bộ trưởng Lê Huy Ngọ đã đảm nhận nhiều cương vị khác nhau như: Từ cán bộ phòng Hành chính tổng hợp, Ty Nông nghiệp Phú Thọ đến Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phú, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiêm Trưởng Ban phòng chống lụt bão Trung ương.

Ở bất kỳ cương vị nào, ông là một người giản dị, gần gũi, cẩn trọng và hết lòng vì công việc.

Cả cuộc đời gắn bó với nông nghiệp, nông dân và nông thôn, ông Lê Huy Ngọ không chỉ được biết đến như một "Bộ trưởng bão lụt" mà còn là người tiên phong xây dựng Chương trình Nông thôn mới.

Lễ viếng nguyên Bộ trưởng Lê Huy Ngọ từ lúc 9 giờ đến 11 giờ ngày 18-9-2025, Lễ truy điệu từ 11 giờ đến 11 giờ 30 phút cùng ngày tại nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông - Hà Nội. An táng tại Công viên tưởng niệm Thiên Đức, tỉnh Phú Thọ.