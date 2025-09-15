Khối không khí lạnh sắp tràn về, thời tiết Hà Nội và miền Bắc có rét?

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh đầu mùa, thời tiết Hà Nội và miền Bắc có rét?

Theo bản tin dự báo xu thế thời tiết trong một tháng tới của Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, vào cuối tháng 9, miền Bắc sẽ đón những đợt không khí lạnh đầu tiên của mùa Đông 2025. Tuy nhiên đây là những đợt lạnh yếu, hoạt động chưa ổn định nên chưa gây biến đổi đáng kể về chế độ nhiệt độ tại Hà Nội và các tỉnh miền Bắc.

Về đêm và sáng, khu vực Hà Nội và các tỉnh miền Bắc sẽ giảm nhiệt nhẹ, thời tiết se se lạnh.

Cũng theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, không khí lạnh năm nay đến sớm hơn trung bình nhiều năm và mạnh dần từ khoảng tháng 10, gia tăng mạnh từ tháng 11. Rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Sự tác động của không khí trong một năm bão nhiều có thể gây ra mưa lũ phức tạp ở miền Trung vào cuối năm.

Từ nay đến đầu tháng 10, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng 2 cơn bão/áp thấp nhiệt đới, một trong số đó có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Theo đó, những ngày nắng gay gắt sẽ dần ít hơn. Nhưng mưa dông cục bộ vẫn có thể xuất hiện khi không khí lạnh yếu kết hợp với gió mùa Tây Nam ẩm, tạo điều kiện cho mây dông phát triển.

Theo dự báo thời tiết vào cuối tháng 9, miền Bắc sẽ đón những đợt không khí lạnh đầu tiên của mùa Đông 2025.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết các khu vực từ ngày 15/9 đến ngày 16/9

Thời tiết khu vực Bắc Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, vùng đồng bằng và ven biển đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Thời tiết khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế: Sáng 15/9 có mưa rào rải rác và có nơi có dông và dông vài nơi, riêng Thanh Hóa và Nghệ An cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa rào và dông vài nơi.

Thời tiết các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 16/9 đến ngày 24/9

Thời tiết khu vực Bắc Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng đồng bằng và ven biển đêm 16/9 và 18-21/9 đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác.

Thời tiết khu vực từ Thanh Hóa đến đến TP Huế: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực từ Nam Quảng Trị đến Huế từ khoảng ngày 19/9 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Thời tiết khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Thời tiết Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Chiều tối và tối có mưa rào và rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ khoảng ngày 20/9 mưa có khả năng giảm dần.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.