Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhận thêm nhiệm vụ mới

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa có quyết định kiện toàn, bổ sung nhân sự Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TPHCM (gọi tắt Ban Chỉ đạo).

Theo đó, ông Trần Lưu Quang - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM, giữ nhiệm vụ Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang. Ảnh: Ngô Tùng

Cũng theo quyết định trên, các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM làm Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm: ông Dương Anh Đức - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; ông Phạm Thành Kiên - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM; bà Trương Thị Bích Hạnh - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Sau khi kiện toàn, đến nay, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TPHCM gồm Trưởng ban, 4 Phó trưởng ban và 11 Ủy viên.

Trong đó, bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM là Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo.

Các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo gồm: bà Văn Thị Bạch Tuyết - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; ông Võ Văn Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM; Trung tướng Mai Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TPHCM.