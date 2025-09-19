Ông Lê Minh Ngân làm Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 47 đồng chí. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu gồm 13 đồng chí.

Ông Lê Minh Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu khóa XIV, được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu khóa XV, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, và ông Sùng A Hồ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu khóa XIV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lai Châu, được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Lê Minh Ngân phát biểu tại đại hội.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu khóa XV cũng bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 13 đồng chí. Ông Nguyễn Ngọc Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIV, giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XV.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Ngân cảm ơn sự tín nhiệm của đại biểu dự đại hội. "Chúng tôi ý thức sâu sắc rằng đây là vinh dự, đồng thời là trọng trách mà Đại hội, thay mặt Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tin tưởng giao cho", ông Ngân phát biểu.

Trước Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV hứa tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, Bác Hồ và Nhân dân đã lựa chọn; chấp hành nghiêm Cương lĩnh Chính trị, Điều lệ, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Ban Chấp hành cũng khẳng định sẽ chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương; tuân thủ các nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng và Quy chế làm việc.

“Mỗi Ủy viên Ban Chấp hành sẽ luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức, phát huy vai trò gương mẫu, không ngừng học tập nâng cao trình độ và năng lực công tác. Chúng tôi sẽ tâm huyết, trách nhiệm, cùng tập thể Ban Chấp hành lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ tới, xứng đáng với sự tin tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh”, ông Lê Minh Ngân cam kết.

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 47 đồng chí.

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, cùng sự theo dõi, góp ý của các nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, và sự ủng hộ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và Nhân dân. “Đó sẽ là động lực để chúng tôi quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, xây dựng Lai Châu phát triển nhanh và bền vững”, ông Lê Minh Ngân nhấn mạnh.