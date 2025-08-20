Sáng 20-8, Đảng bộ các cơ quan Đảng TP.HCM long trọng tổ chức và khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng TP lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với sự tham gia của 281 đại biểu.

Đảng bộ các cơ quan đảng TP.HCM có 35 thành viên Ban chấp hành

Đại hội đã công bố quyết định quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ các cơ quan Đảng TP nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo đó, Ban Chấp hành có 35 ủy viên, Ban Thường vụ có 11 ủy viên.

Ông Nguyễn Thanh Nghị làm Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM. Năm Phó bí thư gồm ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Dương Anh Đức, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy.

Ba phó bí thư chuyên trách gồm ông Nguyễn Khoa Hải, ông Lê Văn Phong và bà Lê Thị Hồng Nga.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng TP.HCM. Ảnh: THANH THÙY

Đảng bộ các cơ quan Đảng sẽ là hạt nhân chính trị của TP.HCM

Đại hội cũng thống nhất thông qua Nghị quyết đại hội đại biểu các cơ quan đảng TP.HCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu bế mạc đại hội, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM, Chủ tịch HĐND TP Võ Văn Minh, cho rằng đây là văn kiện có ý nghĩa quan trọng, là sản phẩm trí tuệ, thể hiện ý chí quyết tâm cao của Ban Chấp hành Đảng bộ, của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong toàn Đảng bộ, với quyết tâm xây dựng Đảng bộ các cơ quan Đảng TP ngày càng trong sạch vững mạnh toàn diện.

Đại hội đã quyên góp hơn 120 triệu để ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt. Ảnh: THANH THÙY

Theo ông Minh, thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, hôm nay là nguồn hứng khởi, sức mạnh mới, là động lực to lớn để tăng cường hơn nữa sự đoàn kết thống nhất và tinh thần trách nhiệm xây dựng Đảng của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động trong toàn Đảng bộ.

Ông Võ Văn Minh cũng cho rằng trong nhiệm kỳ mới, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, Đảng bộ cũng sẽ đối mặt với không ít khó khăn, thách thức; nhất là do đặc điểm công tác tổ chức, cán bộ trong giai đoạn tới cần tập trung sắp xếp tinh gọn, còn nhiều khó khăn, phức tạp.

"Điều này đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Đảng bộ phải nâng cao hơn nữa bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu, tinh thần đổi mới sáng tạo và cả sự hy sinh lợi ích cá nhân để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao" - ông Minh lưu ý.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM, Chủ tịch HĐND TP Võ Văn Minh, phát biểu bế mạc đại hội. Ảnh: THANH THÙY

Trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đại hội XIV của Đảng, phát huy những thành tựu mà Đảng bộ đã đạt, ông Võ Văn Minh đề nghị các đại biểu với bản lĩnh và trách nhiệm chính trị cao nhất. Qua đó, góp phần tích cực cùng Ban Chấp hành Đảng bộ và cấp ủy, cơ quan, đơn vị nhanh chóng triển khai, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp để Nghị quyết của Đảng thật sự đi vào cuộc sống.

Ông cũng kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tiếp tục đoàn kết và phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, dựa vào tiềm năng, nội lực, tận dụng thời cơ, trở thành hạt nhân chính trị để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng TP lần thứ I. Góp phần xây dựng TP.HCM ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình, vì cả nước và cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phồn vinh, hạnh phúc.