Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Ông Dương Đức Tuấn điều hành công việc của UBND TP Hà Nội

Sự kiện: Thời sự
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội, sẽ điều hành các công việc của UBND TP từ ngày 8-11-2025.

Ngày 7-11, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh ký ban hành Thông báo số 1311/TB-UBND về việc ủy nhiệm điều hành công việc của UBND TP.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn

Thông báo nêu rõ căn cứ Quyết định số 39/2025/QĐ-UBND ngày 30-6-2025 của UBND TP về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND TP Hà Nội; căn cứ kết quả Hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; xét yêu cầu và thực tiễn công tác chỉ đạo, điều hành; Chủ tịch UBND TP ủy nhiệm ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP, thay mặt Chủ tịch UBND TP lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các công việc của UBND TP từ ngày 8-11-2025 đến khi có chỉ đạo mới của Trung ương, Thành ủy.

UBND TP thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, phối hợp công tác.

Trước đó, tại Hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bầu ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Ông Trần Sỹ Thanh làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Ông Trần Sỹ Thanh làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Ông Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, được Ban Chấp hành Trung ương bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nguyễn Hưởng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-07/11/2025 17:42 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Thời sự Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN