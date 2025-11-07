Ông Dương Đức Tuấn điều hành công việc của UBND TP Hà Nội

Ngày 7-11, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh ký ban hành Thông báo số 1311/TB-UBND về việc ủy nhiệm điều hành công việc của UBND TP.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn

Thông báo nêu rõ căn cứ Quyết định số 39/2025/QĐ-UBND ngày 30-6-2025 của UBND TP về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND TP Hà Nội; căn cứ kết quả Hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; xét yêu cầu và thực tiễn công tác chỉ đạo, điều hành; Chủ tịch UBND TP ủy nhiệm ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP, thay mặt Chủ tịch UBND TP lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các công việc của UBND TP từ ngày 8-11-2025 đến khi có chỉ đạo mới của Trung ương, Thành ủy.

UBND TP thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, phối hợp công tác.

Trước đó, tại Hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bầu ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.