Vụ Công ty C.P bị tố bán thịt heo bệnh: Người tố cáo làm việc với Công an

Chiều 9-6, ông LQN (người tố cáo Công ty C.P bán thịt heo bệnh), cho biết sáng cùng ngày ông đã có buổi làm việc với Công an. Cụ thể, ông N đã làm việc với Công an tỉnh Sóc Trăng và Công an tỉnh Hậu Giang về thông tin tố cáo.

Cũng theo ông N, buổi làm việc diễn ra rất nghiêm túc, các cán bộ Công an đã lắng nghe các ý kiến trình bày của ông. Theo ông N, tại buổi làm việc, các cán bộ Công an đã hỏi ông về nội dung, các hình ảnh mà ông đăng tải trên mạng xã hội.

Trả lời các câu hỏi của Công an, ông N khẳng định: “Những nội dung, hình ảnh đăng trên mạng xã hội là do ông đăng. Tất cả đều là sự thật và ông sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu sai”.

Ông N cũng trình bày với công an sự việc ông tố cáo xảy ra từ năm 2022, khi ông còn làm việc tại cửa hàng kinh doanh thực phẩm của Công ty C.P ở huyện Mỹ Xuyên (Freshop Mỹ Xuyên).

Ông N cũng thông tin với các cán bộ Công an rằng bản thân ông đã theo dõi, nhiều lần phản ánh với Công ty. Thế nhưng, kéo dài đến năm 2025, việc ông phản ánh không lãnh đạo công ty giải quyết.

Ông N cũng cho biết cuối tháng 5-2205, đầu tháng 6-2025, sau khi ông đăng thông tin, hình ảnh, rồi báo chí phản ánh, thì cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra và có kết luận mẫu thực phẩm kiểm tra không nhiễm bệnh. Nhiều người dựa vào kết luận này cố tình lái dư luận theo hướng khác, thậm chí cho rằng ông tố cáo không đúng sự thật và đề nghị xử lý ông.

“Tôi lưu ý với những người đó, hình ảnh, nội dung tôi tố cáo là của năm 2022-2023. Còn năm 2025 không có dịch, kết quả kiểm tra vào tháng 6-2025 không liên quan gì đến vụ việc tôi phản ánh năm 2022-2023” - ông N phân tích.

Ông N cũng đã trình bày với Công an việc giám đốc các chi nhánh của Công ty C.P, những người phụ trách ở các trại nuôi heo đều là bác sĩ thú y. Do đó, chỉ cần nhìn là biết con heo nào bệnh, con heo nào khỏe.

“Tuy nhiên, khi ông đăng hình ảnh heo bệnh họ lại lý giải rằng đó là hình ảnh heo bị muỗi đốt. Đây là điều cực kỳ vô lý” - ông N chia sẻ thêm.