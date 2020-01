Ớn lạnh con đường gần 100 tỉ đang làm bất ngờ bị xẻ làm đôi

Thứ Ba, ngày 07/01/2020 15:50 PM (GMT+7)

Một đoạn đường tỉnh ở Long An đang thi công chưa hoàn thành thì bất ngời bị xẻ làm đôi khiến nhiều người lo sợ.

Long An Sự kiện:

Ngày 7-1, các cơ quan chức năng tỉnh Long An đã đến hiện trường vụ đường tỉnh 837B đoạn qua xã Nhơn Hòa Lập, huyện Tân Thanh, tỉnh Long An để xử lý và tìm nguyên nhân đường chưa nghiệm thu đã bị xẻ làm đôi, không thể lưu thông được.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 6-1 nhiều người dân đi qua đoạn đường này cho biết vô cùng lo sợ khi phát hiện mặt đường bị nứt đôi. Vết nứt lớn với chiều dài hơn 9m, chiều rộng 20 - 30 cm. Sự việc xảy ra đã ngưng lưu thông trên tuyến đường này.

Hiện trường vụ đường bị cắt đôi (Ảnh: HĐ)

Đường tỉnh 837B do Sở Giao thông vận tải tỉnh Long An làm chủ đầu tư với tổng vốn xây dựng hơn 82 tỷ đồng. Công trình được chia làm hai gói thầu 5A và 5B, trong đó, đoạn bị sụp lún thuộc gói thầu số 5B (Km 9+000 – Km 16+ 136,75 do Công ty TNHH Xây dựng công trình và Thương mại Hoàng Anh - TP HCM) thi công.

Đoạn này được khởi công vào quý 1 năm 2018 theo kế hoạch phải hoàn thành vào cuối năm 2019. Tuy nhiên, do chậm tiến độ nên được gia hạn đến tháng 3-2020. Gói thầu này giá trị 33 tỉ đồng. Đến thời điểm hiện tại, công trình đã được thi công hoàn thành sỏi đỏ và cấp phối đá dăm và láng nhựa được một đoạn nhưng chưa bàn giao.

