Chủ quán nước tá hỏa thấy người chết trong tư thế treo cổ bên trong tiệm

Sáng 7-7, Công an xã Thạnh Đức phối hợp với công an huyện Bến Lức (Long An) khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của nam thanh niên chết trong tư thế treo cổ trong quán giải khát.

Theo người dân, sáng cùng ngày, chủ quán giải khát ở nhà đối diện bên đường tuyến quốc 1, thuộc xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức mở cửa bán hàng.

Khi tới nơi, chủ quán hoảng hốt phát hiện thi thể nam thanh niên trong tư thế treo cổ phía trong quán.

Người này tri hô cho mọi người xung quanh và người dân điện báo cơ quan chức năng.

Hiện trường quán giải khát nơi nạn nhân treo cổ tự vẫn. Ảnh: HUỲNH DU

Công an xã Thạnh Đức nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Qua điều tra ban đầu, người chết mặc quần jean xanh, áo khoác đen sẩm, đi dép da đã cũ (khoảng 30 tuổi), trong người không có giấy tờ tùy thân, chỉ có một điện thoại cài mật khẩu không thể mở được.

Người dân sống gần quán cho biết, quán giải khát bán từ sáng đến 20h là đóng cửa nghỉ, bên hông quán có một lối nhỏ có thể người này tự ý chui vào.

Công an đang điều tra làm rõ cái chết của nạn nhân.

Nguồn: https://plo.vn/chu-quan-nuoc-ta-hoa-thay-nguoi-chet-trong-tu-the-treo-co-ben-trong-tiem-post7412...Nguồn: https://plo.vn/chu-quan-nuoc-ta-hoa-thay-nguoi-chet-trong-tu-the-treo-co-ben-trong-tiem-post741221.html