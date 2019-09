Tòa nhà Thành ủy 100 tỉ vừa xây đã nứt toác do gạch?

Thứ Năm, ngày 26/09/2019 09:32 AM (GMT+7)

Ngày 25/9, Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Bình cho biết: Liên quan đên việc tòa nhà Thành ủy Đồng Hới có tổng mức đầu tư 118 tỉ đồng, vừa mới xây đã nứt toác mà Tiền Phong phản ánh, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình, ông Hoàng Đăng Quang đã yêu cầu báo cáo, chấn chỉnh, sửa chữa và đảm bảo an toàn tuyệt đối để vận hành lâu dài, phân rõ trách nhiệm từng đơn vị liên quan.

Ngay trong ngày 25/9, ông Hoàng Văn Tâm, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Đồng Hới, đã có báo cáo ngày số 284-BC/TU gửi Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở ban ngành liên quan. Theo văn bản báo cáo này, trụ sở làm việc của Thành ủy bị nứt là do xây gạch blog, thời tiết thay đổi từ nắng nóng kéo dài sang mùa mưa làm ảnh hưởng đến co dãn về nhiệt của vật liệu gạch không nung.

Các bức tường của tòa nhà 118 tỉ bị nứt được cho là do xây gạch không nung

Ông Tâm dẫn lời các đơn vị thiết kế, tư vấn, nhà thầu thi công khẳng định nứt không do chất lượng thi công mà do co dãn nhiệt của vật liệu thi công. Ông Tâm khẳng định tòa nhà Thành ủy Đồng Hới đến nay xây dựng đảm bảo chất lượng theo quy định. Đây là tòa nhà 5 tầng cùng hội trường 2 tầng có tổng vốn đầu tư từ ngân sách 118 tỷ đồng, do công ty Tiến Đạt (Hà Nội) thi công.

Riêng trụ tường hàng rào bị nứt toác do công ty Việt Tiến thi công, theo báo cáo của ông Tâm là do công ty TNHHXD tổng hợp Hoàng Gia (Đồng Hới) thi công đường bên ngoài trụ sở Thành ủy Đồng Hới, đào sâu, làm nứt gãy đoạn hàng rào 33m.

Báo cáo của Thành ủy Đồng Hới mang tính "vừa đá bóng vừa thổi còi"

Thành ủy Đồng Hới và các đơn vị đã có biên bản xử lý từ 27/5, yêu cầu nhà thầu làm đường là công ty Hoàng Gia tháo dỡ xây mới, nhưng đến nay công ty này vẫn chây ỳ không thực hiện. Văn bản cũng cho biết, công trình đến cuối năm 2019 mới bàn giao nhưng do bức xúc về chỗ làm việc nên Thành ủy đã chuyển về từ tháng 3/2019.

Báo cáo nói, trụ tường rào bị nứt toác chờ sập là do tác động từ bên ngoài

Một kỹ sư xây dựng tại đây nói: “Với các vết nứt kéo dài hàng mét ở trụ sở Thành ủy Đồng Hới, thì không thể họp các đơn vị như nhà thầu giám sát, tư vấn thiết kế, nhà thầu thi công… họp một buổi sau khi báo đăng rồi khẳng định công trình an toàn. Đây là hình thức “vừa đá bóng vừa thổi còi”, nhận định của họ đưa ra không thuyết phục.

Vấn đề ở đây, Thành ủy Đồng Hới cần mời các công ty chuyên môn độc lập kiểm định, đánh giá toàn bộ tòa nhà và hội trường nứt nẻ mới có thể tìm ra nguyên nhân để quy trách nhiệm cũng như khắc phục triệt để tình trạng nứt nẻ nói trên. Đây là một báo cáo vội vàng, không có cơ sở. Kể cả đoạn tường bị nứt toác được xác định yếu tố công ty làm đường gây ra cũng cần đánh giá độc lập. Không thể các bên liên quan ngồi lại rồi đồng thanh thống nhất đổ lỗi cho gạch không nung và yếu tố bên ngoài được”.

Báo cáo khẳng định, tòa nhà được xây đảm bảo chất lượng

Nói về việc, trụ sở chưa hoàn thành nhưng vẫn chuyển cơ quan Thành ủy về làm việc, ông Nguyễn Chung Nguyên, Trưởng ban quản lý các dự án xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Quảng Bình cho rằng do chủ đầu tư quyết định. Vậy trách nhiệm của đơn vị giám sát ở đâu, mà không khuyến cáo chủ đầu tư thực hiện đúng quy định, khi mà nhiều hạng mục chưa hoàn thành lỡ xãy ra sự cố, ai chịu trách nhiệm?