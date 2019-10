Sau tiếng thét “xe mất thắng”, cảnh tượng hãi hùng hiện ra trên Quốc lộ 1

Thứ Bảy, ngày 26/10/2019 18:13 PM (GMT+7)

Nhiều người đang dừng chờ đèn tín hiệu đã phải tháo chạy trong kinh hoàng khi xe tải lao đến, tông và cuốn 7 xe máy đi.

Hiện trường vụ tai nạn xe tải tông 7 xe máy trên Quốc lộ 1

Chiều 26/10, xe tải do tài xế Trần Hoàng Anh (35 tuổi, ngụ TP.HCM) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 1 hướng từ Long An đi Tiền Giang, khi đến nút giao thông gần Cầu Voi (xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) thì mất kiểm soát lao vào dòng phương tiện đang dừng đèn đỏ.

Xe tải tông và cuốn 7 xe máy khiến 11 người đi đường bị thương. Các nạn nhân sau đó được chuyển đi bệnh viện cấp cứu.

“Cảnh tượng rất kinh hoàng. Lúc đó người đi xe máy dừng chờ đèn đỏ rất đông thì thấy xe tải lao đến. Phụ xe tải nhoài đầu ra cửa gào thét “xe mất thắng”, chỉ trong tích tắc xe tải lao vào đám đông khiến người và xe máy văng khắp nơi. Nhiều người bị thương nặng lắm”, anh Nguyễn Văn Tuấn - người dân địa phương kể.

Vụ tai nạn khiến 11 người bị thương, trong đó có 4 người bị thương nặng

Tại hiện trường, 7 xe máy nằm trên khắp mặt đường, hư hỏng nặng. Tài xế Hoàng cho biết mới mua xe tải ngày hôm qua và hôm nay là chuyến hàng chạy đầu tiên thì xảy ra sự cố.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Long An phối hợp với các đơn vị liên quan có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng. Vụ tai nạn khiến giao thông trên Quốc lộ 1 hướng về Tiền Giang bị ùn tắc nhiều km.