Ô tô vi phạm giao thông 96 lần, vì sao bây giờ chủ xe mới trình diện?

Ngày 13/8, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin về lý do lái xe ô tô biển số 29A-647.21 vi phạm giao thông 96 lần mới trình diện.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, đối với những lần vi phạm trên đều được hệ thống camera AI ghi nhận. Sau đó theo quy định, lực lượng CSGT đã gửi thông báo vi phạm tới chủ phương tiện được ghi trong giấy chứng nhận đăng ký xe (địa chỉ tại Thanh Liệt, Hà Nội).

Tuy nhiên do xe đã mua, bán qua nhiều đời chủ nhưng chủ xe hiện tại không làm thủ tục cấp biển số xe, chứng nhận đăng ký xe khi thay đổi chủ xe theo quy định, nên những thông báo vi phạm này không đến được với người chủ hiện tại đang sử dụng phương tiện.

Hệ thống camera giám sát của Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ ghi nhận trong tháng 7, xe ô tô mang biển số 29A-647.21 có 21 lần vi phạm tốc độ.

Với người chủ ô tô ghi trên giấy chứng nhận đăng ký xe, Phòng CSGT đã làm việc để xem xét xử lý về hành vi không làm thủ tục thu hồi đăng ký, biển số khi bán phương tiện.

Đồng thời, khi thấy sự bất thường đối với trường hợp vi phạm nêu trên, Phòng CSGT Công an tỉnh đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ xác minh và xác định được chủ xe hiện tại là anh Trần Minh B. (trú tại xã Xuân Lũng, tỉnh Phú Thọ).

Chiếc ô tô có tới 96 lần vi phạm giao thông.

CSGT làm việc và lập biên bản xử lý anh B. theo quy định với những hành vi vi phạm liên quan với số tiền 474.600.000 đồng.

Qua sự việc trên Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo khi mua, bán phương tiện đã qua sử dụng người dân cần thực hiện thủ tục thu hồi và cấp biển số xe, chứng nhận đăng ký xe khi theo quy định để tránh những phiền phức có thể xảy ra trong quá trình sử dụng và tránh bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Đồng thời, người dân chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.