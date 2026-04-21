Ô tô tải mất lái lao xuống taluy âm trên Quốc lộ 37, một người tử vong

Vào khoảng 2h15 sáng nay 21/4, tại Km418+470, Quốc lộ 37, khu vực bản Cao Đa, xã Bắc Yên, tỉnh Sơn La xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong.

Vụ tai nạn đã làm hư hỏng nhiều trụ lan lốp và tôn sóng 2 tầng trên hè đường

Thông tin ban đầu được biết, ô tô tải mang biển kiểm soát 88C-129.95, di chuyển theo hướng Bắc Yên – Sơn La, khi đi đến vị trí trên thì bất ngờ mất lái, lao xuống taluy âm.

Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong tại chỗ; phương tiện bị hư hỏng nặng, cùng với đó là hỏng khoảng 10 trụ hộ lan lốp, hơn 10 hộ lan tôn sóng 2 tầng.

Hiện trường vụ tai nạn

Ngay khi vụ tai nạn xảy ra, các lực lượng chức năng đã đến hiện trường, triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, điều tiết giao thông.

Nguyên nhân vụ tai nạn hiện đang tiếp tục được các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.