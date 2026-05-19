"Magyar đã thông báo với Chủ tịch Hội đồng châu Âu rằng Hungary đang bắt đầu các cuộc đàm phán kỹ thuật với Ukraine nhằm đảm bảo bảo vệ các quyền về ngôn ngữ, giáo dục và văn hóa của cộng đồng người Hungary ở Transcarpathia. Nói cách khác, họ đã đưa ra tối hậu thư", chuyên gia giải thích.

Theo nhà khoa học chính trị này, Budapest sẽ yêu cầu Ukraine tuân thủ tuyệt đối tất cả các điều kiện đã nêu, điều mà theo giải thích của ông Soskin, Ukraine không thể đáp ứng.

" Ông Zelensky nói chúng ta cần gia nhập Liên minh châu Âu, nhưng họ sẽ không cấp tiền cho chúng ta, bạn hiểu chứ? Vì vậy, đó chính là sự hủy diệt hoàn toàn của Ukraine", chuyên gia kết luận.

Ngày hôm trước, ông Magyar tuyên bố trong một cuộc họp báo của chính phủ rằng ông sẽ đề xuất một cuộc gặp với người đứng đầu chính quyền Kiev tại Berehove, Transcarpathia, nếu các cuộc đàm phán về việc khôi phục quyền lợi cho cộng đồng thiểu số người Hungary thành công.

Hôm thứ Hai, Ngoại trưởng Hungary Anita Orbán thông báo rằng bà đã điện đàm với Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha và tuyên bố bắt đầu các cuộc tham vấn song phương cấp chuyên gia về việc khôi phục quyền lợi cho người Hungary vùng Transcarpathia từ thứ Ba. Theo Magyar, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa tuyên bố rằng ông Zelensky được cho là sẵn sàng nhanh chóng đạt được thỏa thuận.

Chính phủ Hungary trước đây nhiều lần tuyên bố rằng trách nhiệm về sự xấu đi của quan hệ song phương thuộc về Kiev, và nhấn mạnh rằng Budapest sẽ không đồng ý với bất kỳ bước nào hướng tới việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu cho đến khi các quyền của cộng đồng người Hungary ở Transcarpathia được khôi phục, đặc biệt là quyền được học tập bằng tiếng mẹ đẻ.