Ổ dịch liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng "có mức độ nguy hiểm nhất"

Tại cuộc họp nêu trên, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho rằng ổ dịch ở Hội thánh truyền giáo Phục Hưng có mức độ nguy hiểm nhất so với các ổ dịch khác. Ca đầu tiên có biểu hiện hôm 13-5 nhưng 13 - 14 ngày sau mới được phát hiện. Chu kỳ lây nhiễm nhanh, khả năng phát tán mầm bệnh chỉ 2-3 ngày, do đó khi phát hiện đã chậm 4-5 chu kỳ lây nhiễm. Có thể đã xuất hiện ổ dịch mới không rõ nguồn lây mà chúng ta chưa phát hiện được. Dự báo sẽ còn xuất hiện thêm các ca bệnh ở các quận - huyện, tòa nhà cao ốc, văn phòng, công ty, khu công nghiệp (KCN). Do đó, TP HCM cần phải làm quyết liệt hơn nữa. Nguy cơ xâm nhập nguồn bệnh vào KCN rất lớn nên phải đặt đây là trọng tâm, trọng điểm. Mức độ lây nhiễm trong KCN là rất lớn, TP phải tập trung cao độ bảo vệ chặt chẽ, nghiêm ngặt phòng chống lây nhiễm tại khu vực này. Cần tăng cường quản lý công nhân, thực hiện giãn cách; cần thiết thì cho cách ly tập trung ở một số khu nhà ở công nhân. Các khu nhà ở công nhân hiện nay đa số khá chật hẹp, nếu lây lan dịch bệnh tại các khu vực này sẽ để lại hậu quả lớn. Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, đợt dịch này khác các lần trước, vì virus lây theo cấp số nhân chứ không lây theo chuỗi. "Cần huy động toàn bộ lực lượng công an, nhân viên y tế để truy vết triệt để, càng sớm bao nhiêu càng đỡ gánh nặng bấy nhiêu" - Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh. Tại các KCN, mật độ đông, khu vệ sinh trong điều kiện hạn hẹp, do đó cần thực hiện nghiêm công tác quản lý. Với 1,6 triệu công nhân, nếu TP không kiểm soát tốt sẽ rất nguy hiểm. Các doanh nghiệp nên có giãn cách trong sản xuất, kiểm soát quản lý công nhân từ nhà trọ đến công ty và cả quá trình di chuyển nhằm đảm bảo an toàn. Cần tập huấn cho công nhân tự làm xét nghiệm bằng test nhanh chứ không nên quá lạm dụng PCR. Bộ trưởng Bộ Y tế cũng đề nghị TP HCM chỉ đạo các quận - huyện kiểm tra giám sát, nếu không đảm bảo tiêu chí an toàn thì phải dừng sản xuất. Đề nghị TP cho phép áp dụng thí điểm xét nghiệm tại các nhà thuốc bằng test nhanh. "Kháng nguyên nhanh rất dễ làm, sẽ giúp tăng tốc độ xét nghiệm, chứ hiện nay 50.000 mẫu 1 ngày là chậm, TP phải nhanh hơn nữa trong vấn đề xét nghiệm" - ông Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh. Về công tác điều trị, TP cũng cần sớm chuẩn bị nhiều hơn 5.000 giường bệnh, cho các tình huống phát sinh nhiều ca bệnh.