Nữ tài xế Trung Quốc tông sập quán nước, kéo lê chủ quán tử vong

Ngày 15/5, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Bình Phú, khiến một người thiệt mạng. Tài xế lái xe ô tô con gây tai nạn mang quốc tịch Trung Quốc.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 22h40 ngày 14/5. Thời điểm trên, xe ô tô con mang BKS 61K-06965, lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng từ cầu Mỹ Thuận về Mỹ Tho, khi tới đoạn qua xã Bình Phú (tỉnh Đồng Tháp), chiếc xe bất ngờ mất lái, lao vào quán nước bên đường.

Lúc này, chủ quán nước đang ngồi phía trước bị chiếc xe ô tô đâm trúng và kéo lê một đoạn khoảng 10m.

Dù được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, nữ chủ quán nước tử vong trên đường đến bệnh viện.

Qua xác minh bước đầu, người lái xe ô tô gây tai nạn trên là bà Gu Gixin (SN 1988, quốc tịch Trung Quốc). Người bán nước gặp nạn là bà Nguyễn Thị Ngộ (SN 1959, ngụ địa phương).

Ghi nhận tại hiện trường, đầu xe ô tô bị hư hỏng nặng, một phần quán nước bên đường hư hỏng, nhiều vật dụng trong nhà biến dạng, đổ nát.