Phát hiện nữ sinh tử vong trong khuôn viên một trường cao đẳng ở TP HCM

Tối 1-10, Công an phường Phước Long (TP HCM) đang điều tra vụ một nữ sinh tử vong trong khuôn viên một trường cao đẳng.

Hiện trường vụ việc.

Hơn 19 giờ cùng ngày, bảo vệ một trường cao đẳng ở Đại lộ 3, phường Phước Long (TP HCM) đi tuần tra thì phát hiện một người đã nằm bất động. Qua kiểm tra phát hiện nạn nhân đã tử vong nên gọi điện báo lực lượng chức năng.

Tại hiện trường, khu vực phát hiện cô gái tối và vắng người qua lại. Thời điểm xảy ra vụ việc trời có mưa.

Công an phường Phước Long phối hợp Công an TP HCM đến hiện trường phong toả, điều tra nguyên nhân.

Bước đầu xác định cô gái là sinh viên của trường cao đẳng nói trên.