Vụ cố tình cán chết nữ sinh khi gây tai nạn: Phải xử lý nghiêm

Sau khi đọc thông tin "Tài xế cố ý điều khiển xe bồn kéo lê khiến nữ sinh 15 tuổi tử vong" đăng trên Báo Người Lao Động, nhiều bạn đọc bày tỏ phẫn nộ, đề xuất xử lý nghiêm hành vi này để răn đe.

Tài xế Đinh Văn Long tại cơ quan công an.

Tài xế Đinh Văn Long (51 tuổi, ngụ xã An Bình, tỉnh Phú Thọ) mới đây đã tàn nhẫn cướp đi mạng sống của cô gái mới 15 tuổi ở Hà Nội bằng cách cố ý kéo lê nữ sinh này đến tử vong.

Lý do Long hành động như vậy là vì muốn nạn nhân tử vong để khỏi phải bồi thường dân sự.

"Quá tàn nhẫn", "hãy xử phạt tù theo ý tài xế"

Thực tế, nhiều năm nay, có thông tin giới tài xế truyền nhau khi xảy ra tai nạn thì "cán cho chết" để đỡ phiền việc chăm sóc, tiền bạc cho nạn nhân trong nhiều năm.

Bạn đọc Hiệp bức xúc: "Kiểu người này phải xử kịch khung hoặc loại khỏi đời sống xã hội". Chung quan điểm, bạn đọc Việt viết: "Tội ác cố ý giết người này phải bị trừng trị nghiêm!".

Có thể tù chung thân hoặc tử hình

Luật sư Đào Thị Bích Liên, Văn phòng Luật sư Hà Hải và Cộng sự, đánh giá hành vi của tài xế Long hết sức tàn nhẫn, vô nhân đạo. Đây là hành vi cố ý tước đoạt mạng sống người khác, không chỉ vi phạm pháp luật nghiêm trọng mà còn vô nhân đạo, quá nhẫn tâm, trái với lương tâm, đạo đức con người và chuẩn mực xã hội.

Hành vi của Long có dấu hiệu tội giết người, căn cứ theo khoản 1, điểm b, điểm q điều 123 Bộ Luật Hình sự 2015, ở tình tiết định khung "giết người dưới 16 tuổi" và "vì động cơ đê hèn". Khung hình phạt cho tội danh này là từ 12-20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Hiện pháp luật quy định rõ về nghĩa vụ bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do xâm phạm đến sức khỏe, tính mạng tại Bộ Luật Dân sự 2015, chứ không có khái niệm chung chung là "nuôi người bị nạn đến khi họ mất".

Theo đó, nếu nạn nhân bị thương mà không chết, căn cứ khoản 1 điều 590 Bộ Luật Dân sự 2015, thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm bao gồm:

- Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại;

- Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại; nếu thu nhập thực tế không ổn định và không thể xác định được thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại;

- Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị; nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần người chăm sóc thường xuyên, thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc;

- Thiệt hại khác do luật quy định;

Nội dung trên được hướng dẫn chi tiết tại điều 7 Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao.

Quy định bồi thường thế nào khi gây tai nạn

Trong trường hợp nếu tài xế và nạn nhân bị thương thỏa thuận việc bồi thường một lần thay cho nhiều lần hoặc thỏa thuận khác phù hợp với pháp luật, tòa án có thể công nhận thỏa thuận này.

Đây là phương thức bồi thường phù hợp với quy định tại điều 585 Bộ Luật dân sự 2015: "Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác".

Bên cạnh đó, nếu bị cáo bị tòa án tuyên buộc bồi thường cho người bị hại nhưng không tự nguyện thi hành, sau khi bản án có hiệu lực pháp luật, người bị hại có quyền làm đơn yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự tổ chức thi hành án.

Trường hợp tài xế đang chấp hành án phạt tù, nghĩa vụ bồi thường vẫn không bị xóa bỏ. Nếu người này có tài sản, cơ quan thi hành án vẫn tiến hành kê biên, xử lý để thi hành án.

Nếu không còn tài sản nào khác và không thể khai thác được tài sản của bị cáo, căn cứ khoản 17 điều 1 Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi 2014), chấp hành viên sẽ thực hiện: Xác minh điều kiện thi hành án ít nhất 6 tháng một lần; trường hợp người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án là người đang chấp hành hình phạt tù mà thời gian chấp hành còn lại từ 2 năm trở lên hoặc không xác định được địa chỉ, nơi cư trú mới của người phải thi hành án thì thời hạn xác minh ít nhất 01 năm một lần.

Sau 2 lần xác minh mà người phải thi hành án vẫn chưa có điều kiện thi hành án, cơ quan thi hành án phải thông báo bằng văn bản cho người được thi hành án về kết quả xác minh. Việc xác minh lại được tiến hành khi có thông tin mới về điều kiện thi hành án của người phải thi hành án.

Trong trường hợp người phải thi hành án có điều kiện thi hành nhưng cố tình chây ì, trốn tránh nghĩa vụ, hành vi này còn có thể bị xử lý về tội "Không chấp hành án" theo điều 380 Bộ Luật hình sự 2015, với mức phạt tù đến 5 năm.